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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تعيينه خلفاً للكولومبي.. 5 مطبات تواجه عصام عبد الفتاح

عصام عبد الفتاح
عصام عبد الفتاح
حسن العمدة

تترقب منظومة التحكيم المصري مرحلة جديدة مع عودة عصام عبد الفتاح إلى رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بعدما أعلن مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة هاني أبو ريدة، تكليفه بقيادة اللجنة خلال الموسم الكروي 2026/2027.

 وتأتي هذه العودة في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تراكم العديد من الملفات التي تحتاج إلى قرارات سريعة وحاسمة لإعادة تنظيم منظومة التحكيم، بداية من إعادة تشكيل اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية، مرورًا بملف ترقي الحكام وزيادة مستحقاتهم المالية، وصولًا إلى حسم القائمة الدولية، بما يضمن تطوير مستوى التحكيم المصري واستعادة الثقة في المنظومة قبل انطلاق الموسم الجديد.

ولكن هناك عدة ملفات شائكة بانتظار عصام عبدالفتاح بعد توليه رئاسة لجنة الحكام، من أبرزها:

تشكيل اللجنة الرئيسية والفنية

خلال بيان اتحاد الكرة، كلف مجلس إدارة الاتحاد رسميا عصام عبد الفتاح بإعادة تشكيل اللجنة الرئيسية والفنية، ليكون أول قرار يتخذه “عبد الفتاح” وهو تشكيل أعضاء لجنته بنفسه، دون تدخل من المجلس.

فهل الأسماء التي سيستقر عليها “عبد الفتاح” ستنال موافقة مجلس الاتحاد، أم سيكون هناك تدخلات وفرض لأسماء بعينها ضمن تشكيل اللجنة المعاونة لعبد الفتاح؟

ترقي الحكام

من أهم الملفات على طاولة لجنة الحكام اختبار ترقي الحكام وقبول دفعة جديده للتحكيم، بعد آخر اختبارات أقيمت بموسم 2021/2022، ومن وقتها لم تقم اختبارات ترقي بين الدرجات في فترة تجاوزت الأربع مواسم كاملة.

ففي السابق، لم تكن مدة اختبارات الترقي تتعدى موسمين لحد أقصى خلال العقد الأخير.

ومن ضمن أسباب سرعة إجراء اختبار الترقي للحكام، خاصة بعد أن أصبح حكام الدرجات الثانية والثالثة يشاركون بصورة مستمرة وبالأخص صغار السن في مسابقات القسم الثالث والقسم الثاني ب، ليتساءل الكثيرون: “ما هو مصيرهم خلال الموسم الجديد حال تأخر إجراء اختبار الترقي خلال الفترة المقبلة؟”.

 

زيادة مستحقات الحكام

بعد زيادة الأسعار خلال السنة الجارية مرتين قبل سابق، بالإضافة لزيادة أسعار تذاكر السكة الحديد، وجب زيادة مستحقات الحكام لتتناسب مع الأسعار التي فرضت على الحكام خلال الفترة الماضية.

وجاءت آخر زيادة لمستحقات الحكام بشهر ديسمبر 2024 مع تولى مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي برئاسة المهندس هاني أبوريدة، ومن وقتها لم تزد مستحقات الحكام لمدة تجاوزت السنة ونصف سنة.

ليصبح ملف زيادة مستحقات الحكام من أهم الملفات التي من المفترض حلها بين عصام عبد الفتاح ومجلس إدارة الاتحاد.

 

تشكيل اللجان الفرعية

من الملفات الشائكة ملف تشكيل اللجان الفرعية للحكام، لم تتغير اللجان الفرعية للحكام خلال آخر خمس مواسم، وحتى مع تواجد 3 رؤساء أجانب لرئاسة لجنة الحكام خلال السنين الماضية، ولكن لم يستطع أي منهم تغيير لجان الحكام الفرعية.

بالصدفة البحتة، جاء آخر تشكيل للجان الحكام الفرعية خلال فترة تواجد عصام عبد الفتاح منذ خمسة مواسم، ومن وقتها لم تتغير اللجان، وإن كان هناك تغيير طفيف في بعض المناطق سواء الاستقالة أو الإقالة من قبل مجلس إدارة الاتحاد.

ومع تزايد الأنباء عن أن تغيير لجان الحكام الفرعية أصبح وشيكا، ولكن لزم تغييرها في أسرع وقت وقبل بداية مسابقات الجمهورية المختلفة.

 

القائمة الدولية

يواجه عصام عبد الفتاح معضلة فى قائمة الحكام الدولية واختيار العناصر الجديرة بالشارقة الدولية.

عصام عبدالفتاح لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد المصري لكرة القدم

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