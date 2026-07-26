محافظ أسيوط: إطلاق مشروع لرقمنة وتكويد شبكة الطرق بالتعاون مع الجامعة يعزز التحول الرقمي

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق أحدث نظم التحول الرقمي في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة الطرق لا يقتصر على تنفيذ المشروعات ورفع الكفاءة، بل يمتد إلى بناء قواعد بيانات دقيقة تدعم التخطيط السليم وسرعة اتخاذ القرار، بما يحقق أعلى معدلات الكفاءة في إدارة الأصول وشبكات الطرق.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الطرق والنقل بالمحافظة برئاسة المهندس أحمد صلاح فخري، مدير عام المديرية أطلقت مشروع لرقمنة وتكويد شبكة الطرق على مستوى المحافظة، بالتعاون مع كلية الآداب بجامعة أسيوط ممثلة في برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والأجهزة التنفيذية، والاستفادة من الخبرات العلمية في دعم خطط التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف إعداد قاعدة بيانات مكانية متكاملة لشبكة الطرق، وتكويد جميع الطرق بالمحافظة، وتطبيق أحدث برامج التحليل المكاني ونظم المعلومات الجغرافية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة شبكة الطرق، وتحديد أولويات التطوير والصيانة، ودعم متخذي القرار ببيانات دقيقة وحديثة.

وأضاف المحافظ أن المشروع يتضمن إشراك خريجي برنامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) دفعة 2025/2026 في أعمال التنفيذ الميداني، بما يوفر لهم فرصة حقيقية لاكتساب الخبرات العملية، وصقل مهاراتهم، ودمجهم في مشروعات التنمية، مؤكدًا أن المحافظة تحرص على تمكين الشباب والاستفادة من قدراتهم العلمية والتكنولوجية، باعتبارهم شركاء أساسيين في بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد اللواء محمد علوان أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجامعة والجهاز التنفيذي، ويعكس توجه المحافظة نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة والابتكار في تطوير الخدمات، بما يسهم في إنشاء منظومة طرق أكثر كفاءة ودقة، ويعزز جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، ويعود بالنفع المباشر على المواطنين.