قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عصام عبالفتاح لـ صدى البلد: راجع القاهرة بعد 3 أيام وجاهز لـ تطوير الحكام
الأهلي يبحث عن مدافع جديد.. عمر فايد يقترب ومحمد عبد المنعم خارج الحسابات
متخافوش أنا كويس.. أول تعليق من السباح عدي بعد تعرضه للإرهاق أثناء السباق
الفيومي: مصر تتصدر دول أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي مما يعكس الثقة العالمية
نتيجة الثانوية الأزهرية.. ردد هذا الدعاء بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك
الضرائب تجري تعديلات تشريعية لدعم سوق الأوراق المالية والحد من الأدواج الضريبي
أولى مهام شوقي غريب في اتحاد الكرة بعد تعيينه مديرًا فنيًا
الجرام يرتفع 175 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بمصر
إطلاق برنامج الرقابة المالية لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية.. تفاصيل
تقارير: الهلال يرصد 120 مليون دولار لضم لويس دياز ويغريه براتب ضخم
للحفاظ على الرصيد.. تسهيلات لتحويل عداد الكهرباء الكودي
موعد حجز الأراضي المتوسطة بـ 17 مدينة جديدة في مشروع مسكن7
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

شروط حصول المشروعات الصغيرة على إعفاء الأرباح الرأسمالية طبقا للقانون

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددًا من الحوافز والإعفاءات الضريبية، من بينها الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية في حالات محددة. 

واشترط القانون توافر مجموعة من الضوابط للاستفادة من هذا الإعفاء، بما يضمن تشجيع إعادة استثمار الأصول وتيسير توسع المشروعات مع الحفاظ على الالتزام بأحكام القانون.

شروط الحصول على الأرباح الرأسمالية

ومنح القانون، إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف.

ويشترط للتمتع بهذا الإعفاء توفر ما يلي:

1- إمساك دفاتر وحسابات منتظمة.

2- أن تكون الأصول لازمة لمزاولة نشاط المشروعات.

3- استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة.

4- أن يتم الشراء خلال سنة من تاريخ التصرف.

وفي حالة استخدام جزء من حصيلة البيع للأصول والآلات ومعدات الإنتاج في شراء أصول وآلات ومعدات إنتاج جديدة طبقًا للشروط الواردة بهذه المادة، يعفي الربح الرأسمالي في حدود القيمة المستخدمة في الشراء.

وحال عدم التزام المشروع بالضوابط السابقة، تخضع الأرباح الرأسمالية التي تحققها المنشأة للضريبة على الدخل وفقًا لأحكام القانون الضريبي.

 

قانون تنمية المشروعات المتوسطة المشروعات المتوسطة الإعفاءات الضريبية ضريبة الأرباح الرأسمالية الأرباح الرأسمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طالبات الثانوية الأزهرية أثناء الامتحانات

ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 وخطوات الحصول عليها

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. رابط الاستعلام الرسمي

شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

ننشر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

الاهلي

لا يستحق المشاركة | مفاجأة .. إعلامي يكشف موقف الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. عبر بوابة الأزهر الشريف

ترشيحاتنا

منحة القطع

بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن منحة القطع لأصحاب المعاشات

مونوريل شرق النيل

تبدأ من 20 جنيها.. 35 محطة مونوريل جديدة تربط القاهرة بالعاصمة الجديدة و6 أكتوبر

إجازة المولد النبوي

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة المولد النبوي 2026.. هل يحصل الموظفون على 3 أيام راحة؟

بالصور

زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها

زوجة إمام عاشور
زوجة إمام عاشور
زوجة إمام عاشور

هيفاء وهبي بـ جمبسوت جريء في أحدث ظهور لها.. صور

هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت يبرز قوامها الممشوق
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت يبرز قوامها الممشوق
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت يبرز قوامها الممشوق

مع هنا الزاهد .. منة شلبي تستعرض رشاقتها بـ لوك لافت

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

إرهاب المستوطنين.. تدمير وحرق ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية .. صور

جرائم المستوطنين
جرائم المستوطنين
جرائم المستوطنين

فيديو

أزمة ملكة جمال مصر إيريني يسري

رفضت تسليم التاج .. ملكة جمال مصر «إيريني يسري» تتوعد بكشف مفاجآت | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد