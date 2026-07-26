«تاس»: الدول الأوروبية قادت تمرير قرار عزل المدعي العام للجنائية الدولية

كشف مصدر دبلوماسي لوكالة "تاس" الروسية أن الدول الأوروبية، إلى جانب عدد من أكبر الدول المانحة، لعبت الدور الأبرز في تمرير قرار عزل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، خلال اجتماع جمعية الدول الأطراف.

وأوضح المصدر أن الجلسة الاستثنائية للجمعية شهدت أجواءً مشحونة، مشيرًا إلى أن تأييد الدول الأوروبية وعدد من الدول الكبرى الأخرى أسهم في تأمين الأغلبية اللازمة لاعتماد قرار الإقصاء.

وأضاف أن قرار عزل خان لم يستند فقط إلى اتهامات التحرش الجنسي الموجهة إليه، بل جاء أيضًا نتيجة ما وصفه بـ"فقدان الثقة" في قدرته على مواصلة مهامه داخل المحكمة.

وكانت جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية قد أقرت، في 24 يوليو، إنهاء ولاية كريم خان على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي.

وحظي القرار بتأييد 82 دولة من أصل 125 دولة عضوًا في المحكمة.