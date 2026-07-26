معركة القرن في خط الوسط.. هل يرحل رودري إلى ريال مدريد أم يبقى قائد مشروع السيتي؟

يبدو أن سوق الانتقالات الصيفية الحالية على موعد مع واحدة من أكبر الصفقات المحتملة في أوروبا بعدما دخل الإسباني رودري نجم خط وسط مانشستر سيتي دائرة اهتمام ريال مدريد بقوة في ظل رغبة اللاعب في العودة إلى بلاده ومحاولات النادي الملكي تدعيم خط الوسط بعنصر من الطراز العالمي.

وتحول مستقبل رودري إلى أحد أبرز الملفات المطروحة على طاولة كبار القارة بعدما أشارت تقارير صحفية إلى وجود اتفاق مبدئي بين اللاعب وريال مدريد بشأن البنود الشخصية للعقد في انتظار الخطوة الأصعب وهي التوصل إلى اتفاق رسمي مع مانشستر سيتي الذي لا يزال متمسكًا بالحفاظ على أحد أهم عناصره في السنوات الأخيرة.

ريال مدريد يضع رودري هدفًا استراتيجيًا

يدرك مسؤولو ريال مدريد أن التعاقد مع رودري لن يكون مجرد صفقة جديدة في قائمة التعاقدات بل سيكون إضافة نوعية لمنظومة الفريق خاصة مع تقدم عمر بعض عناصر خط الوسط والحاجة إلى لاعب يمتلك القدرة على قيادة الإيقاع والتحكم في نسق المباريات الكبرى.

ويمتلك رودري كل المقومات التي يبحث عنها النادي الملكي فهو لاعب يجمع بين القوة البدنية والذكاء التكتيكي والقدرة على قراءة الملعب إلى جانب خبرة كبيرة اكتسبها خلال سنوات المنافسة في أعلى المستويات مع مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا.

وبحسب التقارير فإن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا أبدى رغبة في خوض تجربة جديدة داخل الدوري الإسباني وتحديدًا بقميص ريال مدريد بعدما صنع تاريخًا كبيرًا في إنجلترا.

مانشستر سيتي أمام قرار صعب

في المقابل يعيش مانشستر سيتي مرحلة انتقالية حساسة بعد رحيل المدرب الإسباني بيب جوارديولا وتولي الإيطالي إنزو ماريسكا قيادة الفريق وسط تغييرات واسعة في قائمة اللاعبين.

ويعلم مسؤولو النادي الإنجليزي أن رحيل رودري سيكون ضربة قوية على المستوى الفني خاصة أن اللاعب أصبح خلال السنوات الماضية حجر الأساس في طريقة لعب الفريق وأحد أهم أسباب نجاح منظومة الاستحواذ التي اعتمد عليها غوارديولا.

وأكد ماريسكا تمسكه باستمرار اللاعب مشيرًا إلى أن أي مدرب يتمنى امتلاك لاعب بقيمة رودري وأن الفريق ينتظر عودته بعد خضوعه للجراحة والتعافي الكامل.

لكن في الوقت نفسه يواجه النادي تحديًا مرتبطًا بعقد اللاعب الذي يمتد حتى نهاية موسم 2026-2027 وهو ما يفتح الباب أمام احتمالية اتخاذ قرار استراتيجي بشأن مستقبله سواء بالحفاظ عليه أو الاستفادة المالية من بيعه قبل انتهاء عقده.

من إصابة قاسية إلى قيادة إسبانيا للذهب

لم تكن رحلة رودري خلال الفترة الماضية سهلة بعدما تعرض لإصابة قوية أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة وأثارت التساؤلات حول قدرته على العودة إلى مستواه السابق.

لكن اللاعب أثبت قدرته على استعادة بريقه سريعًا بعدما ظهر بصورة استثنائية مع منتخب إسبانيا وقاد بلاده للتتويج بكأس العالم 2026 وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة ليعيد التأكيد على مكانته كأحد أفضل لاعبي الوسط في العالم.

هذا التألق جعل اسم رودري يعود بقوة إلى دائرة المنافسة على الجوائز الفردية الكبرى وعلى رأسها الكرة الذهبية خاصة بعد المستويات التي قدمها على مدار السنوات الأخيرة.

أرقام تؤكد قيمة رودري

انضم رودري إلى مانشستر سيتي في صيف 2019 قادمًا من أتلتيكو مدريد مقابل 70 مليون يورو ليصبح بعدها أحد أهم اللاعبين في تاريخ النادي خلال العصر الحديث.

وخاض اللاعب 298 مباراة بقميص الفريق الإنجليزي في مختلف البطولات ساهم خلالها في 60 هدفًا بعدما سجل 28 هدفًا وصنع 32 تمريرة حاسمة.

كما حقق رودري 13 لقبًا مع مانشستر سيتي من بينها أربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز وثلاثة ألقاب لكأس الرابطة ولقبان لكأس الاتحاد الإنجليزي إلى جانب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية ودرع الاتحاد الإنجليزي.

كيف يستعد مانشستر سيتي لما بعد رودري؟

رغم رغبة النادي في الإبقاء على نجمه الإسباني فإن إدارة مانشستر سيتي بدأت بالفعل التفكير في السيناريوهات البديلة تحسبًا لأي تطورات.

وكان التعاقد مع الإنجليزي إليوت أندرسون مقابل 116 مليون جنيه إسترليني جزءًا من خطة إعادة بناء خط الوسط حيث يرى الجهاز الفني أن اللاعب الشاب يمتلك قدرات متعددة تسمح له بأداء أكثر من دور داخل الملعب.

كما يراقب النادي عددًا من المواهب الشابة ومن بينها المغربي أيوب بوعدي لاعب وسط ليل الفرنسي الذي لفت الأنظار بفضل مرونته التكتيكية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز.

فلسفة ماريسكا قد تكون مفتاح المرحلة المقبلة

يعتمد إنزو ماريسكا على فلسفة تكتيكية قائمة على الاستحواذ والتحرك المستمر بين المراكز وهي طريقة تتطلب لاعبين يتمتعون بالذكاء والمرونة وليس فقط المهارات الفردية.

ويشبه المدرب الإيطالي كرة القدم بلعبة الشطرنج حيث يرى أن نجاح الفريق يعتمد على اختيار المواقع المناسبة والتحكم في المساحات داخل الملعب.

وفي هذه المنظومة يمثل رودري لاعبًا مثاليًا نظرًا لقدرته على التحول بين أكثر من دور سواء كلاعب ارتكاز أمام الدفاع أو لاعب متقدم يساهم في صناعة الهجمات.

كما يمكن لإليوت أندرسون أن يلعب دورًا مشابهًا بعدما أثبت قدرته على المشاركة في أكثر من مركز داخل خط الوسط وهو ما يمنح ماريسكا خيارات تكتيكية متنوعة.

ماذا يخسر مانشستر سيتي إذا رحل رودري؟

رحيل رودري لن يكون مجرد فقدان لاعب وسط مميز بل فقدان عقل تكتيكي داخل الملعب فاللاعب يمتلك قدرة استثنائية على قراءة المباراة وإدارة إيقاع اللعب واتخاذ القرار الصحيح تحت الضغط وهي صفات لا يمكن تعويضها بسهولة حتى مع وجود لاعبين موهوبين.

ويحتاج أي لاعب سيخلف رودري إلى وقت طويل للتأقلم مع متطلبات مركزه وهو ما حدث مع اللاعب نفسه عندما انتقل إلى مانشستر سيتي حيث احتاج فترة للتكيف قبل أن يصبح أحد أفضل لاعبي العالم.