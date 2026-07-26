165 ألف طن صادرات غذائية في أسبوع.. وسلامة الغذاء تكثف الرقابة على الأسواق



أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي السابع والعشرين لعام 2026 عن الفترة من 18 إلى 24 يوليو، كاشفًا عن نشاط رقابي واسع شمل جميع قطاعات الغذاء، إلى جانب تصدير 165 ألف طن من المنتجات الغذائية إلى 200 دولة، واستمرار الحملات المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحالب ومراكز تجميع الألبان، مع متابعة أعمال توريد القمح المحلي وتذليل العقبات أمام المزارعين.



رقابة على المصانع



في إطار تنفيذ خطة الهيئة لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 103 زيارات معاينة لتقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وتم تسجيل 7 منشآت جديدة، فيما استوفت 5 منشآت أخرى اشتراطات الهيئة خلال الأسبوع الماضي ضمن جهود التأهيل وتوفيق الأوضاع.



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كما نفذت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة 28 مأمورية رقابية، إلى جانب 599 زيارة فحص وتفتيش على الحاصلات الزراعية المعدة للتصدير بمحافظات القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، الشرقية، القليوبية، المنيا، الفيوم وبني سويف، وتم تسجيل 4 منشآت جديدة، وإصدار 856 إذن تصدير للحاصلات الزراعية لصالح 692 شركة مصدرة.



قفزة في الصادرات



وبحسب تقرير الإدارة العامة للصادرات والواردات، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة 3250 رسالة بإجمالي 165 ألف طن صادرة عن 1195 شركة، وشملت 665 صنفًا من المنتجات الغذائية، من بينها الخضراوات والدرنات، الثمار والفواكه، الدقيق ومنتجات الحبوب، محضرات الخضر والفاكهة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وسجلت الفواكه المصدرة 36 صنفًا بإجمالي 30 ألف طن، تصدرتها الفراولة بـ10 آلاف طن، تلتها الموالح بـ7 آلاف طن، ثم العنب بـ6 آلاف طن، فيما بلغ عدد أصناف الخضراوات المصدرة 39 صنفًا بإجمالي 31 ألف طن، تصدرها البصل بـ11 ألف طن، يليه البطاطس بـ6 آلاف طن، ثم البطاطا بـ5 آلاف طن.

وجاءت إنجلترا في صدارة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية، تلتها السودان والسعودية وإسبانيا وتركيا، من بين 200 دولة مستوردة، بينما تصدر ميناء سفاجا المنافذ التصديرية بإجمالي 585 رسالة، يليه ميناء دمياط بـ505 رسائل، ثم ميناء الإسكندرية بـ471 رسالة.

كما أصدرت الهيئة 1000 شهادة صحية للتصدير، وفق الآليات المعتمدة لضمان مطابقة المنتجات لاشتراطات سلامة الغذاء وتعزيز ثقة الأسواق العالمية في الصادرات المصرية.

وفي المقابل، استقبلت البلاد 1570 رسالة غذائية بإجمالي 222 ألف طن مستوردة بواسطة 780 شركة، وتنوعت الأصناف بين فول الصويا والقمح والزيوت، فيما تصدرت الولايات المتحدة الدول المصدرة إلى مصر، تلتها روسيا وإندونيسيا وأوكرانيا والهند من بين 94 دولة.

واحتل ميناء الإسكندرية المركز الأول في استقبال الرسائل الغذائية الواردة بإجمالي 583 رسالة، يليه مطار القاهرة بـ281 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـ215 رسالة.

كما تم الإفراج عن 957 رسالة غذائية تحت التحفظ، والإفراج السريع عن 373 رسالة، وتحرير محاضر إثبات حالة لـ83 رسالة تنفيذًا لقرارات لجنة التظلمات، إلى جانب إصدار تراخيص استيراد لـ56 مستوردًا.



القمح والسلع الاستراتيجية



نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية 54 مأمورية تحفظ شملت المرور على 71 منشأة غذائية، وتم التحفظ على 126 رسالة غذائية واردة، مع استمرار التحفظ على 9 رسائل مرفوضة معمليًا، وإعادة تصدير رسالة غذائية مرفوضة لضمان انسيابية حركة الواردات.

كما نفذت الإدارة 6 زيارات للمخابز البلدية و3 للمخابز السياحية، وسجلت 4 منشآت جديدة لتخزين القمح.

ومع انطلاق موسم توريد القمح المحلي 2026، واصلت الهيئة من خلال غرفة العمليات متابعة لجان استلام القمح بمختلف المحافظات وتذليل المعوقات، مع إضافة فترة عمل مسائية من الثامنة مساءً حتى الثانية عشرة منتصف الليل لتسهيل عمليات التوريد.

وفي قطاع المنشآت التخزينية، نفذت الإدارة 33 مأمورية رقابية بعدد من المحافظات، ليصل إجمالي المخازن المسجلة لدى الهيئة إلى 1704 مخازن.

شكاوى ورقابة ميدانية

استقبلت الهيئة خلال الأسبوع 81 شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وجهاز حماية المستهلك، والموقع الإلكتروني، والترصد المبني على الحدث، بالإضافة إلى الشكاوى المباشرة.

ونفذت الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات استهدفت 636 منشأة غذائية بمحافظات الإسكندرية، الغربية، المنوفية، بورسعيد، دمياط، شمال سيناء، أسوان والدقهلية، وتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بحق المنشآت المخالفة.

كما ناشدت الهيئة المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات تمس سلامة الغذاء عبر منظومة الشكاوى الحكومية، والخط الساخن 16528، أو الرقم 01555771100، أو الخط الساخن 19565، أو البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة لخدمة المواطنين.



رقابة شاملة بالأسواق



نفذت إدارة الرقابة على السلاسل التجارية 32 مأمورية رقابية على فروع السلاسل التجارية بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح، القليوبية، الشرقية، الغربية والغردقة، ليرتفع عدد الفروع المسجلة إلى 2227 فرعًا تتبع 64 سلسلة تجارية.

كما سجلت الإدارة المختصة بالأغذية الخاصة 70 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحصت 429 منتجًا جديدًا، ونفذت 3 مأموريات رقابية، واعتمدت 18 شركة، وأصدرت 117 شهادة بيع حر و90 موافقة إعلانية.

وشهد الأسبوع تسجيل 586 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، وإجراء 676 معاينة، واستيفاء 364 منشأة لاشتراطات التسجيل، ليصل إجمالي المنشآت المسجلة إلى 80965 منشأة.

وفي قطاع الألبان، نفذت الهيئة 13 مأمورية على المحالب و4 مأموريات على مراكز تجميع الألبان بمحافظات الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، الغربية، القليوبية والإسماعيلية، مع سحب 10 عينات لتحليلها.

كما نفذت إدارة الرقابة على المنشآت السياحية 59 زيارة تفتيشية للمطاعم والفنادق، فيما أجرت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 32 جولة رقابية بعدد من المحافظات.

ونفذت الإدارة العامة للمجازر 8 زيارات تفتيشية لمجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، و90 جولة متابعة على مصانع المغلفات الطبيعية، وسجلت مجزر دواجن جديدًا، وأصدرت 11 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

كما أجرت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 15 مأمورية رقابية على مصانع البلاستيك والزجاج والمعادن والمطاط والكرتون والورق والخزف ومعدات التصنيع الغذائي، ليصل إجمالي المنشآت المسجلة إلى 892 منشأة.

وفي إطار دعم قطاع الأسماك، نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 27 زيارة ميدانية شملت مراكب الصيد وسفن الصيد ومصانع الأسماك وموردي المنتجات البحرية وشركات التصدير والتجهيز، ليصل عدد المنشآت المسجلة إلى 832 منشأة.

وعلى مستوى الأسواق المحلية، نفذت الهيئة 1380 مأمورية رقابية شملت المرور على 6430 منشأة غذائية في 235 مركزًا وحيًا من خلال 32 فرعًا، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وترخيص 85 سيارة تبريد وتجميد، بالإضافة إلى تنفيذ 1360 مأمورية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، ومأموريات مشتركة مع شرطة التموين ومديريتي التموين والطب البيطري بمحافظة القاهرة استهدفت 32 منشأة غذائية.

كما واصلت فروع الهيئة بالمحافظات تنفيذ حملات مشتركة مع الجهات الرقابية المختلفة، شملت الغربية والمنوفية والأقصر وقنا ودمياط والبحيرة والدقهلية والوادي الجديد وكفر الشيخ وبني سويف والشرقية وأسوان، وأسفرت عن ضبط وإعدام والتحفظ على أطنان من الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتحرير عشرات المحاضر، وتنفيذ حملات توعوية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مع منح مهلات لتوفيق أوضاع المنشآت غير المستوفية لاشتراطات سلامة الغذاء.