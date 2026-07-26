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تقارير: الهلال يرصد 120 مليون دولار لضم لويس دياز ويغريه براتب ضخم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقارير: الهلال يرصد 120 مليون دولار لضم لويس دياز ويغريه براتب ضخم

لويس دياز
لويس دياز
يمنى عبد الظاهر

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي يواصل تحركاته للتعاقد مع الكولومبي لويس دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق بصفقات من العيار الثقيل. 

وبحسب التقارير، يستعد الهلال لتقديم راتب سنوي يبلغ نحو 25 مليون يورو لإقناع دياز بالموافقة على الانتقال إلى صفوف “الزعيم”، على أن يتم حسم الاتفاق مع اللاعب ووكلائه قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع ناديه. 

وأضافت التقارير أن إدارة الهلال خصصت ميزانية صيفية تقدر بـ350 مليون دولار لدعم الفريق، منها ما يقارب 120 مليون دولار مبدئيًا لإتمام صفقة لويس دياز، مع إمكانية ارتفاع قيمة العرض إذا تطلبت المفاوضات ذلك


 

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