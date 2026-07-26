أولى مهام شوقي غريب في اتحاد الكرة بعد تعيينه مديرًا فنيًا

بدأ شوقي غريب مهامه مديرًا فنيًا للاتحاد المصري لكرة القدم، عقب قرار مجلس الإدارة برئاسة هاني أبو ريدة بتعيينه خلفًا لعلاء نبيل، الذي رحل عن منصبه في ديسمبر الماضي.

وكلف مجلس إدارة اتحاد الكرة شوقي غريب بسرعة حسم ملف تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، استعدادًا للاستحقاقات الرسمية المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والمقرر انطلاقها خلال شهر أكتوبر المقبل.

ويعمل غريب خلال الأيام الحالية على دراسة السير الذاتية والمؤهلات الفنية لعدد من المدربين الوطنيين، لاختيار الجهاز الفني الأنسب لقيادة المنتخب الأولمبي، على أن يتم الإعلان عن التشكيل الكامل للجهاز مطلع شهر أغسطس المقبل.

ويأتي هذا التحرك في ظل ضيق الوقت قبل انطلاق التصفيات، إذ لم يتم حتى الآن تشكيل الجهاز الفني أو بدء إعداد المنتخب، رغم أهمية المرحلة المقبلة، حيث تمثل بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا بوابة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

ويأمل اتحاد الكرة في الانتهاء سريعًا من هذا الملف، من أجل منح الجهاز الفني الوقت الكافي لتجهيز المنتخب الأولمبي بالشكل الأمثل قبل خوض المنافسات الرسمية.