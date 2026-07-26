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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يحسم موقفه من رحيل فيران توريس ويرد على أنباء سان جيرمان

توريس
توريس
إسراء أشرف

أغلق نادي برشلونة الباب أمام الشائعات التي ربطت مهاجمه فيران توريس بالانتقال إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا تمسكه باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن إدارة برشلونة لم تتلقَّ أي عرض رسمي من باريس سان جيرمان، كما لم يُبدِ فيران توريس أو ممثلوه أي رغبة في الرحيل عن النادي خلال الميركاتو الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب يُعد من العناصر الأساسية في حسابات الجهاز الفني، وأن فكرة رحيله ليست مطروحة داخل النادي، إلا إذا تقدم بطلب رسمي لمناقشة مستقبله.

ومن المنتظر أن يعود توريس إلى تدريبات برشلونة في المدينة الرياضية يوم 10 أغسطس، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها عقب مشاركته مع منتخب إسبانيا، الذي توج بلقب كأس العالم 2026.

كما كشفت الصحيفة أن برشلونة يستعد لفتح ملف تمديد عقد المهاجم الإسباني، الذي يمتد حتى صيف 2027، على أن تبدأ المفاوضات عقب إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، في ظل سعي الإدارة للحفاظ على استقرار الفريق.

وأضاف التقرير أن تجديد عقد اللاعب سيترتب عليه دفع مبلغ إضافي يصل إلى 8 ملايين يورو إلى مانشستر سيتي، وفقًا للبند المتفق عليه عند انتقاله إلى برشلونة في يناير 2022، إلا أن ذلك لا يغير من قناعة الإدارة بأهمية استمراره.

وكان فيران توريس قد قدم واحدًا من أفضل مواسمه مع برشلونة، بعدما سجل 21 هدفًا خلال 49 مباراة في مختلف البطولات، كما لعب دورًا حاسمًا في التتويج بكأس ملك إسبانيا، عندما سجل هدف التعادل أمام ريال مدريد في المباراة النهائية، قبل أن يحسم جول كوندي اللقب للفريق الكتالوني بهدف الفوز في الوقت الإضافي.

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