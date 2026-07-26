أول ظهور لميسي بعد نهائي كأس العالم.. فيديو

ظهر ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، للمرة الأولى أمام الجماهير منذ خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام منتخب إسبانيا، وذلك خلال حضوره مباراة في دوري الدرجة الرابعة الأرجنتيني.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد خسر المباراة النهائية للمونديال بهدف دون رد أمام إسبانيا على ملعب "ميتلايف"، ليفقد فرصة الاحتفاظ باللقب العالمي.

وبعد عودته إلى بلاده، فضّل ميسي الابتعاد عن الأضواء، قبل أن يظهر في مدينة روزاريو لمساندة فريق ليونيس دي روزاريو، الذي يرأسه شقيقه ماتياس ميسي، خلال مواجهته أمام سنترال كوردوبا.

وانتهت المباراة بفوز سنترال كوردوبا بهدفين دون مقابل، بينما تابع ميسي اللقاء من المدرجات، في حضور لفت أنظار الجماهير ووسائل الإعلام، خاصة أنه أول ظهور علني له منذ نهاية مشاركة "التانجو" في كأس العالم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للنجم الأرجنتيني داخل الملعب، وسط تفاعل واسع من الجماهير التي رحبت بعودته إلى الظهور.

ويخوض ليونيس دي روزاريو منافسات دوري الدرجة الرابعة في الأرجنتين، ويحتل حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب بعد مرور 20 جولة من الموسم.