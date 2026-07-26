48 ساعة من الظلام.. برلمانية تكشف تفاصيل أزمة انقطاع الكهرباء في الشرقية وتطالب بخطة عاجلة لمنع تكرارها

كشفت النائبة مروة هاشم، عضو مجلس النواب، تفاصيل أزمة انقطاع الكهرباء التي شهدتها عدة مناطق بمحافظة الشرقية، مؤكدة أن العطل استمر لمدة 48 ساعة بسبب خلل مفاجئ بمحطة محولات القنايات، في ظل الارتفاع الكبير في الأحمال ودرجات الحرارة، مطالبة بوضع حلول استباقية لتفادي تكرار الأزمة خلال فصل الصيف.

سبب انقطاع الكهرباء

أوضحت النائبة أن العطل وقع بمحطة محولات القنايات نتيجة زيادة الأحمال مع موجة الحر، مشيرة إلى أن المحطة تغذي مركز القنايات وأجزاء من مدينة الزقازيق، بالإضافة إلى عدد كبير من القرى والتوابع بمختلف أنحاء المحافظة.

المناطق المتضررة

أكدت مروة هاشم أن الأزمة أثرت على عدد من المناطق، من بينها:

القنايات.

الطيبة.

شمبارة.

منيا القمح.

أجزاء من مدينة الزقازيق.

وأضافت أنها وعددًا من نواب الشرقية تلقوا استغاثات عديدة من المواطنين بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي.

تحركات لإعادة التيار

وأشارت إلى أنها تواصلت مع وزير الكهرباء ونائب الوزير ومسؤولي شركة الكهرباء، لسرعة التدخل، موضحة أن القيادات والمهندسين انتقلوا إلى موقع العطل لمتابعة أعمال الإصلاح ميدانيًا.

كما دفعت فرق الطوارئ بعدد من المحولات المؤقتة وسيارات الطوارئ لإعادة الكهرباء تدريجيًا للمناطق المتضررة، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة داخل محطة المحولات.

مطالب لمنع تكرار الأزمة

طالبت عضو مجلس النواب باتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة زيادة الأحمال خلال موجات الحر، من خلال:

مراجعة المحولات الكهربائية.

تنفيذ أعمال الصيانة الدورية.

رفع كفاءة وقدرات المحطات التي تحتاج إلى تطوير قبل حدوث الأعطال.

عودة الكهرباء تدريجيًا

وأكدت النائبة أن إعادة التيار تمت بشكل جزئي وبالتبادل بين بعض المناطق خلال أعمال الإصلاح، حتى عادت الكهرباء إلى جميع المناطق المتضررة بعد الانتهاء من صيانة محطة القنايات.

وتأتي أزمة انقطاع الكهرباء في الشرقية بالتزامن مع موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد، ما يعيد تسليط الضوء على أهمية تطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، ورفع جاهزيتها لاستيعاب الأحمال المتزايدة خلال فصل الصيف، لضمان استمرار الخدمة ومنع تكرار مثل هذه الأعطال.