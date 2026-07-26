بعد خسارة وزنها.. إيناس عز الدين تخطف الأنظار بمهرجان المسرح القومي

لفتت الفنانة إيناس عز الدين الأنظار خلال مشاركتها في حفل افتتاح الدورة الـ19 من المهرجان القومي للمسرح المصري، بعدما ظهرت بإطلالة جديدة ومختلفة عما اعتاده جمهورها، حيث بدت أكثر رشاقة بعد فقدانها جزءًا من وزنها، وهو ما نال إشادة الحضور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرصت إيناس عز الدين على الظهور بإطلالة أنيقة جمعت بين البساطة والرقي، لتخطف عدسات المصورين على السجادة الحمراء، بينما تفاعل الجمهور مع صورها التي انتشرت عبر منصات التواصل، مشيدين بالتغيير الواضح في ملامحها ورشاقتها.

وأعربت الفنانة إيناس عز الدين عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح الدورة الـ19 من المهرجان القومي للمسرح المصري، مؤكدة أن المهرجان يعد أحد أهم الفعاليات الفنية التي تحتفي بالحركة المسرحية المصرية، كما أشادت بحسن تنظيم حفل الافتتاح، معربة عن تقديرها للجهود الكبيرة التي بُذلت لخروج الحدث بصورة تليق بقيمة المسرح المصري وتاريخه.

افتتاح مهرجان المسرح القومي

وشهد حفل افتتاح الدورة الـ19 من مهرجان المسرح القومي حضورًا كبيرًا لنجوم الفن والمسرح، وسط أجواء احتفالية مميزة، حيث يُعد المهرجان أحد أبرز الفعاليات المسرحية في مصر، ويهدف إلى دعم الحركة المسرحية وتكريم رموزها، إلى جانب تقديم عروض متنوعة تمثل مختلف الاتجاهات الفنية.

وتشهد الدورة 19 مشاركة 34 عرضًا مسرحيًا تمثل قطاعات الإنتاج المسرحي المختلفة، بالإضافة إلى 3 عروض على الهامش، ويشارك البيت الفني للمسرح بستة عروض هي: متولي وشفيقة، سابع سما، التياترو، ساعة حظ، أداجيو، وسجن اختياري. كما تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بستة عروض هي: يوم أن قتلوا الغناء، شبح الأوبرا، ليلة القتلة، البؤساء، هواميش الجبرتي، وكان شيئًا لم يكن.

أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضي شنب البنات وضيق تنفس، بينما يشارك مركز الهناجر للفنون بعرضي سما ولحظة واحدة، ويقدم صندوق التنمية الثقافية عرضي الملك لير ولسه فاكر، فيما يشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بعرض غرام في الكرنك، كما تضم القائمة ثلاثة عروض من أكاديمية الفنون هي: آل بونسكو، ماذا لو، والتدريبات الأسبوعية لتعلم الطريقة المثالية، إلى جانب خمسة عروض تمثل الفرق الحرة والمستقلة هي: ميرامار، ليالينا، حيث لا يراني أحد، تصبحي على خير يا ماما، والمضطر يركب القطر.

كما يشارك المسرح الجامعي بعرضي البوسطجي والست، وتشارك فرق الهواة ومنظمات المجتمع المدني بعرضي حكاية دائرة الطباشير القوقازية والأرض، فيما يمثل القطاع الخاص عرض أوليفر بالعربي، وتشهد الدورة كذلك مشاركة عرضي الجريمة والعقاب ويا نسيني عن نهاية النص التمثيلية، إلى جانب عرض شبابيك ممثلًا لفرق الشركات والبترول والمسرح العمالي، بالإضافة إلى ثلاثة عروض ضمن برنامج “عروض على الهامش” هي: فتاة المترو، كرسي بجناحات، وكوديا.