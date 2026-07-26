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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قلبي منهك من صدمات الأقدار.. شمس البارودي تلامس القلوب برسالة روحانية

شمس البارودي
شمس البارودي
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة المعتزلة شمس البارودي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا مؤثرًا، أرفقته بصورة لزوجها الفنان الراحل حسن يوسف، عبّرت فيه عن مشاعرها الإيمانية وتأملاتها بعد ما وصفته بـ"صدمات الأقدار".

شمس البارودي

وقالت شمس البارودي في منشورها إنها تشعر أحيانًا بأن كلمات الإطراء تدخل السرور إلى قلبها، لكنها تخشى من أن تتحول إلى تزكية للنفس، لذلك تلجأ إلى الاستغفار، مؤكدة أن قلبها المنهك وجد بعض السكينة رغم ما مرت به من ابتلاءات.

وأضافت أن ما مرت به من أحداث كان تمحيصًا من الله تارة ورفعًا للدرجات تارة أخرى، مشيرة إلى أن أي شعور بالفرح ينبغي أن يسبقه عمل صالح وطاعة تنال بها رضا الله.

واختتمت شمس البارودي منشورها بالدعاء والتضرع إلى الله، مستشهدة بالحديث القدسي الذي يبين منزلة العبد إذا أحبه الله، حيث تساءلت في كلمات مؤثرة: «هل ممكن أنا العبدة الضعيفة تحنو عليها يد الله حبًا ورضًا؟»، في رسالة لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين حرصوا على الدعاء لها ولزوجها الراحل حسن يوسف بالرحمة والمغفرة.

شمس البارودي البارودي حسن يوسف

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