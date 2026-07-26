مكانه بين الكبار.. اتحاد الكرة يودع حجازي برسالة مؤثرة بعد إعلان اعتزاله

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم، رسالة إلى أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر السابق، الذي أعلن اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي.

وكتب الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر "فيسبوك": "حجز مكانه بين الكبار.. وكتب اسمه بحروف من ذهب. شكرًا أحمد حجازي".

كان أحمد حجازي، قد أعلن مساء السبت، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي، وكتب عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس»: «اليوم أعلن اعتزالي كرة القدم كلاعب... وليس اعتزال شغفي وحبي لها».

وأضاف: «شكراً لكرة القدم على كل لحظة، وكل تحدٍ، وكل درس، وكل ذكرى صنعتها معي. رحلتي داخل الملعب انتهت، لكن رحلتي مع كرة القدم مستمرة, بنفس الشغف، والطموح، والإصرار».