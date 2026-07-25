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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صفقة انتقال حر.. أحمد حجازي معروض على الأهلي وعموتة يحسم القرار

احمد حجازي
احمد حجازي
يمنى عبد الظاهر

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال أن المدافع الدولي أحمد حجازي تم عرضه على النادي الأهلي للانضمام إلى صفوفه في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الحالية، مشيرًا إلى أن حسم الصفقة يتوقف على رؤية المدير الفني الحسين عموتة ومدى موافقته على التعاقد مع اللاعب.

وكتب أحمد جلال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أحمد حجازي معروض على الأهلي في صفقة انتقال حر.. هل يقبل الحسين عموتة".

وكشف الإعلامي كريم رمزي أن اسم أحمد حجازي طُرح ضمن الخيارات المطروحة لتدعيم دفاع الأهلي في صفقة انتقال حر، مشيرًا إلى أن اللاعب تلقى، عبر وسطاء، استفسارًا بشأن إمكانية الانضمام للفريق بعقد يمتد لموسم واحد مع إمكانية التجديد باتفاق الطرفين.

وأوضح أن أحمد حجازي لم يمنح الوسطاء أي رد حتى الآن، كما لم يحدث أي تواصل رسمي بين الأهلي واللاعب لحسم الملف.

وأضاف أن فرص انتقال المدافع الدولي إلى الأهلي خلال الموسم المقبل تظل قائمة، خاصة إذا حصلت الصفقة على موافقة المدير الفني الحسين عموتة.

ويواصل الأهلي دراسة خياراته لتدعيم الخط الخلفي خلال فترة الانتقالات الحالية، في إطار سعيه لتجهيز الفريق بأفضل العناصر قبل انطلاق الموسم الجديد، الذي يشهد ارتباطات محلية وقارية عديدة.

أحمد جلال أحمد حجازي الأهلي المدير الفني الحسين عموتة المدافع الدولي

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