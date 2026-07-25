محمد عبد المنعم يقترب من العودة لهذا النادي .. وعقبة وحيدة تحسم الصفقة

كشف فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن محمد عبد المنعم بات قريبًا بنسبة كبيرة من العودة إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

محمد عبد المنعم

وأشار عامر إلى أن العقبة الرئيسية أمام إتمام الصفقة تتمثل في قيمة انتقال اللاعب، إلى جانب التوصل لاتفاق مالي بين محمد عبد المنعم وإدارة الأهلي بشأن تفاصيل التعاقد.

وحتى الآن، لا يوجد إعلان رسمي من الأهلي أو نادي نانت الفرنسي بشأن حسم الصفقة، وما زالت المفاوضات مرتبطة بالاتفاق على الجوانب المالية قبل الوصول إلى الصيغة النهائية.