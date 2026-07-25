ذا صن: ليفربول يفاوض هيثم حسن.. وسيلتك ينافس بقوة لخطف الجوهرة المصرية

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن نادي ليفربول دخل في مفاوضات جادة للتعاقد مع الدولي المصري هيثم حسن، جناح ريال أوفييدو الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

هيثم حسن

وأضاف التقرير أن نادي سيلتك الإسكتلندي دخل بقوة في سباق التعاقد مع اللاعب، حيث كثف مفاوضاته في محاولة لحسم الصفقة، وسط اهتمام أوروبي متزايد بخدمات هيثم حسن.

وحسب التقارير، فإن مستقبل هيثم حسن قد يُحسم خلال الأيام المقبلة، في ظل المنافسة بين ليفربول وسيلتك، بينما لم يصدر أي إعلان رسمي من الأندية المعنية حتى الآن.