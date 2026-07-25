هاري كين يتصدر.. تعرف على أفضل 5 مهاجمين في العالم حاليا

يشهد مركز رأس الحربة في كرة القدم العالمية منافسة مشتعلة بين نخبة من أفضل الهدافين في ظل المستويات المميزة التي يقدمها عدد من النجوم مع أنديتهم ومنتخباتهم ما يجعل اختيار أفضل مهاجم رقم 9 في العالم مهمة ليست سهلة.

ووفقًا لتقرير نشرته شبكة PlanetFootball تم تصنيف أفضل المهاجمين الصريحين في العالم بالاعتماد على عدة معايير، أبرزها الأداء والحصيلة التهديفية والتأثير في المباريات الكبرى إلى جانب الاستمرارية في تقديم المستويات المميزة.

هاري كين يتصدر القائمة

احتل الإنجليزي هاري كين المركز الأول بعدما واصل تقديم عروض استثنائية مع بايرن ميونخ مؤكدًا مكانته كواحد من أكثر المهاجمين اكتمالا في كرة القدم الحديثة.

وسجل كين 61 هدفا في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي ليتوج بالحذاء الذهبي الأوروبي للمرة الثانية في مسيرته كما تألق بقميص منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026 بإحرازه 6 أهداف، ليساهم في حصول "الأسود الثلاثة" على المركز الثالث.

هاري كين

ولا تقتصر قيمة كين على تسجيل الأهداف فقط، إذ يتميز أيضا بقدرته على صناعة اللعب والربط بين الخطوط وصناعة الفرص لزملائه وهو ما منحه الأفضلية في التصنيف.

مبابي يواصل كتابة التاريخ

وجاء الفرنسي كيليان مبابي في المركز الثاني، بعدما واصل تألقه مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا، رغم اعتماده في بعض المباريات بأدوار هجومية متنوعة.

وأنهى مبابي الموسم برصيد 42 هدفًا مع ريال مدريد، كما توج بجائزة هداف كأس العالم 2026 بعدما سجل 10 أهداف، ليواصل تحطيم الأرقام القياسية بقميص "الديوك".

هالاند.. ماكينة أهداف لا تتوقف

واحتل النرويجي إيرلينج هالاند المركز الثالث بعدما واصل تأكيد مكانته كأحد أخطر المهاجمين داخل منطقة الجزاء.

وسجل هالاند 38 هدفًا مع مانشستر سيتي في مختلف البطولات إضافة إلى 7 أهداف مع منتخب النرويج في كأس العالم 2026، مستفيدًا من قوته البدنية الهائلة وقدرته الكبيرة على استغلال الفرص.

أوسيمين ولاوتارو ضمن الكبار

وحل النيجيري فيكتور أوسيمين في المركز الرابع بعدما واصل تألقه بقميص جالاتا سراي مسجلا 22 هدفا خلال موسم 2025-2026 ليؤكد امتلاكه جميع مقومات المهاجم العصري.

في المقابل جاء الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في المركز الخامس بعدما حافظ على مستواه المميز مع إنتر ميلان متجاوزا حاجز 175 هدفا بقميص الفريق الإيطالي من بينها 22 هدفا خلال الموسم الماضي، إلى جانب بصماته المؤثرة مع منتخب الأرجنتين.

ترتيب أفضل 5 مهاجمين في العالم حاليا

هاري كين.

كيليان مبابي.

إيرلينج هالاند.

فيكتور أوسيمين.

لاوتارو مارتينيز.

ويؤكد هذا التصنيف استمرار الصراع بين أبرز مهاجمي العالم في وقت يواصل فيه كل لاعب تقديم أوراق اعتماده بفضل الأهداف والأرقام القياسية ما يجعل المنافسة على لقب أفضل رأس حربة في كرة القدم العالمية مفتوحة مع كل موسم جديد.