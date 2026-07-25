فرج عامر: جراديشار مهاجم متميز.. ولو الأمر بيدي سأحتفظ به في الأهلي

أشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بإمكانات السلوفيني نيجك جراديشار مهاجم الأهلي، مؤكدًا أنه يمتلك مقومات المهاجم المتميز والمنضبط، ويتوقع له النجاح في أي تجربة إعارة يخوضها خلال الفترة المقبلة.

جراديشار

وكتب فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "جراديشار مهاجم الأهلي أثبت أنه مهاجم متميز ومنضبط، وأتوقع أن يثبت وجوده في نادي سيراميكا كليوباترا أو أي نادٍ سيتم إعارته إليه".

وأضاف: "لو كان الأمر بيدي، لفضلت الاحتفاظ به داخل صفوف الأهلي، لما يملكه من إمكانات فنية وقدرة على تقديم الإضافة للفريق".