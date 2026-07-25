فرج عامر يدافع عن جراديشار: كنت سأتمسك ببقائه في الأهلي

أكد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن السلوفيني نيجك جراديشار يمتلك إمكانيات مميزة كمهاجم، مشيرًا إلى أنه يتوقع نجاح اللاعب وإثبات نفسه حال انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا أو أي نادٍ آخر على سبيل الإعارة، مؤكدًا أنه كان يفضل استمراره داخل صفوف الأهلي.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على موقع فيسبوك: “جراديشار مهاجم الأهلي أثبت أنه مهاجم متميز ومنضبط، وأتوقع أن هذا اللاعب سيثبت وجوده في نادي سيراميكا كليوباترا أو أي نادٍ سوف تتم إعارته إليه، وإن كان الأمر بيدي لفضلت الاحتفاظ به.



منذ انضمامه إلى النادي الأهلي، اعتبر كثيرون أن السلوفيني نيتس جراديشار أحد أفضل المواهب الهجومية التي تعاقد معها النادي في السنوات الأخيرة، بعدما أظهر إمكانات فنية كبيرة وقدرة على اللعب بأكثر من أسلوب داخل منطقة الجزاء، إلا أن مشواره مع القلعة الحمراء لم يسر كما كان يتوقعه اللاعب أو الجماهير، ليصبح قريبًا من الرحيل على سبيل الإعارة إلى سيراميكا كليوباترا.

ورغم أن جراديشار لم يكن في يوم من الأيام سببًا في تراجع مستواه أو خروجه من الحسابات، فإن الظروف الفنية وتغير الأجهزة الفنية وتعدد الصفقات الهجومية كانت العامل الأكبر في تراجع فرص مشاركته، ليصبح واحدًا من أكثر اللاعبين الذين تعرضوا لسوء حظ داخل الأهلي خلال الفترة الأخيرة.

بداية واعدة مع كولر

دخل جراديشار سريعًا في حسابات السويسري مارسيل كولر عقب انضمامه، وشارك أساسيًا في عدد كبير من المباريات، مستفيدًا من إصابات وتراجع مستوى بعض المهاجمين، وقدم مستويات جيدة نالت إشادة الجماهير، حيث أظهر قوة بدنية كبيرة وتحركات ذكية داخل منطقة الجزاء، إلى جانب مساهمته في تسجيل وصناعة الأهداف.

ورغم ظهوره بشكل جيد، فإن تألق الفلسطيني وسام أبوعلي بعد عودته للمشاركة غيّر شكل المنافسة في مركز رأس الحربة، ليصبح جراديشار الخيار الثاني في أغلب المباريات.