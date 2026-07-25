رواتب بالملايين وتسوية جديدة.. خالد الغندور يكشف أعباء الأهلي المالية

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل جديدة بشأن الأعباء المالية التي سيتحملها النادي الأهلي خلال الموسم الجديد، في ظل إعارة عدد من لاعبيه إلى أندية أخرى.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الأهلي سيتحمل نحو 3.5 مليون دولار من الرواتب السنوية للثلاثي أشرف داري، وجراديشار، ورضا سليم، وذلك ضمن اتفاقات الإعارة، على أن تتحمل الأندية التي انتقل إليها اللاعبون بقية المستحقات المالية.

وأضاف الغندور أن الأهلي سيتحمل أيضًا قيمة التسوية المالية الخاصة باللاعب التونسي محمد الضاوي “كريستو”، مؤكدًا أن المبلغ المستحق له سيتجاوز 500 ألف دولار خلال الموسم الحالي.

وعلى صعيد الاستعدادات الفنية، كان الأهلي قد خاض أولى مبارياته الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، الخميس الماضي، أمام فريق النصر على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك ضمن البرنامج الذي وضعه المدير الفني الحسين عموتة لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الفريق يوم 30 يوليو الجاري، استعدادًا لاستكمال فترة الإعداد، على أن يخوض الأهلي مباراته الودية الثانية أمام فريق لافيينا في اليوم نفسه، ضمن خطة الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل جاهزية قبل بداية الموسم.