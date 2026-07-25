مهاجم الأهلي الجديد تحت منظار حسام حسن قبل أمم إفريقيا

بدأ حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، متابعة عدد من العناصر الجديدة مع انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد، وعلى رأسهم أقطاي عبد الله مهاجم الأهلي الجديد، تمهيدًا لتقييم مستواه وإمكانية ضمه إلى صفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر خاصة ، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر يضع أقطاي عبد الله تحت المراقبة الفنية مع فريقه الأهلي، خاصة في ظل رغبة حسام حسن في توسيع دائرة الاختيارات خلال المرحلة المقبلة، والاعتماد على اللاعبين الذين يقدمون مستويات مميزة مع أنديتهم.

وشهدت الفترة الماضية تواصلًا وديًا من جانب بعض أفراد الجهاز الفني لمنتخب مصر مع اللاعب، من أجل إخطاره بأن حسام حسن يتابعه بشكل مستمر، وأن مشاركاته وأدائه مع الأهلي ستكون عاملًا أساسيًا في تقييم موقفه من الانضمام إلى المنتخب الوطني.

ويترقب الجهاز الفني للمنتخب بداية الموسم الجديد لمتابعة مستوى أقطاي عبد الله بشكل أكبر، خاصة في ظل أهمية مركز المهاجم وحرص حسام حسن على وجود أكثر من خيار هجومي قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

ومن المقرر أن يدخل منتخب مصر معسكرًا مغلقًا يوم 20 سبتمبر المقبل، استعدادًا لخوض مواجهتي أنجولا وجنوب السودان في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، حيث يسعى الجهاز الفني لتحقيق بداية قوية وحصد النقاط المطلوبة.

ويأمل أقطاي عبد الله في استغلال فرصة انتقاله إلى الأهلي لإثبات قدراته، والدخول ضمن حسابات المنتخب الوطني، خاصة أن الانضمام إلى صفوف الفراعنة يمثل هدفًا رئيسيًا لأي لاعب مصري في ظل المنافسة القوية على حجز مكان في القائمة.