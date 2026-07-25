زوجة مروان عطية تحتفل بعيد زواجهما وتعلن انتظارهما مولودا جديدا

احتفلت زوجة مروان عطية، لاعب النادي الأهلي، بعيد زواجهما، من خلال أحدث ظهور جمعهما عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت زوجة مروان عطية مجموعة من الصور التي جمعتهما، وعلقت عليها بكلمات رومانسية، معبرة عن سعادتها باستمرار حياتهما الزوجية، في لفتة نالت تفاعلًا واسعًا من المتابعين.

وكشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن إدارة الكرة رفضت بشكل قاطع فكرة مناقشة أي عروض تخص مروان عطية، باعتباره أحد الركائز الأساسية في تشكيل الفريق، مؤكداً أن النادي لا يعتزم التفريط في خدماته مهما بلغت الإغراءات المالية خلال الميركاتو الصيفي خاصة مع رحيل المالي أليو ديانج إلى نادي فالنسيا الإسباني.

وأوضح المصدر أن مسؤولي الأهلي استقروا على تعديل وتمديد عقد مروان عطية للمرة الثانية خلال أقل من عام، في خطوة تهدف إلى تقدير اللاعب والحفاظ على استقراره، إلى جانب تحصينه من الإغراءات الخارجية التي تلقاها في الفترة الأخيرة.