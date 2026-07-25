محمود حميدة يفوز بجائزة أفضل ممثل بمهرجان الدار البيضاء

حاز الفنان محمود حميدة على جائزة أفضل ممثل ضمن فعاليات مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي 2026، وذلك عن دوره في فيلم «شكوى رقم 713317»، الذي حقق الجائزة الكبرى.

محمود حميدة يشارك فى فيلم سوداني

من ناحية أخرى علم “صدى البلد” من مصادر خاصة، أن الفنان محمود حميدة يعقد جلسات عمل مع فريق أحد الأفلام السودانية خلال الفترة الحالية؛ تمهيدا للمشاركة في تصوير العمل، والمنتظر مشاركته في عدد من المهرجانات السينمائية العام المقبل.

محمود حميدة ليس الممثل المصري الوحيد المرشح لهذا العمل، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل المشروع بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلى جانب آخر، أكد الفنان الكبير محمود حميدة، أن الفن جزء أصيل من تكوين الإنسان، وليس كما يروج البعض أنه “أمر محرم” أو “خارج عن القيم”، مشددًا على أن “الفن مش حرام، والرقص مش حرام، لكن الناس اتلخبطت في فهمها للفن ودوره الحقيقي”.

وخلال لقاء خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، في أثناء حضور مسرحية “متحف باكثير” في المسرح الفلكي، أوضح حميدة أن المسرح يمثل حجر الأساس في تشكيل وعي المجتمعات، قائلًا: “أنا بمارس المسرح، لأن بدون المسرح مفيش لفظ مجتمع أصلاً.. مجتمع بدون مسرح لا يكون مجتمع”.

وأضاف أن المسرح ليس مجرد خشبة عرض، بل هو حالة إنسانية متكاملة تنعكس في مختلف مناحي الحياة اليومية.

وأشار إلى أن فكرة “المسرح” تتجاوز الشكل التقليدي، موضحًا: “المسجد مسرح، والكنيسة مسرح، والمدرسة مسرح.. كل مكان فيه تفاعل إنساني هو مساحة عرض وفهم وتواصل”.

واعتبر أن الوعي المسرحي هو جوهر الممارسة الإنسانية الخالصة، حيث يعبر الإنسان عن نفسه ويتفاعل مع الآخرين في إطار من الإدراك والفهم.