تبدأ أول أغسطس.. التعليم تعلن جداول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2026 بجميع النوعيات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي)، والأنظمة الدراسية (3 سنوات و5 سنوات) والمسارات التعليمية المختلفة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1 أغسطس 2026

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تستمر امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2026 بجميع النوعيات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي)، والأنظمة الدراسية (3 سنوات و5 سنوات) والمسارات التعليمية المختلفة بجميع محافظات مصر ، حتى يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2026، وفقًا للجداول المعتمدة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى الإنتهاء من جميع الإستعدادات اللازمة لعقد امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2026 ، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حسن سيرها وانتظامها

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعلمي الفني : تم تجهيز مقار لجان امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2026، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في أجواء من الانضباط، مشددةً على الالتزام الكامل بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2026

ويؤدي امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2026 الطلاب الذين لهم حق دخول امتحانات الدور الثاني وفقًا لنتيجة الدور الأول، والتي بلغ عددهم 199,401 طالبًا وطالبة بجميع النوعيات والتخصصات والأنظمة التعليمية.

جدول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2026

وأوضحت وزارة التربية والتعليم التعليم الفني أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على جداول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2026 ، بجميع النوعيات والتخصصات، على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي:

https://ellibrary.moe.gov.eg/fany_Exam_time_date/