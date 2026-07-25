ارتفاع مؤقت في الحرارة وأتربة واضطراب البحر.. تحذيرات بشأن طقس اليوم

تشهد البلاد اليوم أجواءً شديدة الحرارة بالتزامن مع ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، وسط تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة واضطراب في حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط.

كما كشفت الهيئة عن موعد انكسار هذه الموجة الحارة، مؤكدة أن انخفاضًا في درجات الحرارة يبدأ اعتبارًا من غدٍ مع تحسن تدريجي في حالة الطقس.

ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة

قالت منار غانم، نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة، موضحة أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 39 درجة مئوية في الظل، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 42 درجة، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

تحسن الأجواء مع غروب الشمس

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن الأجواء ستبدأ في التحسن تدريجيًا مع غياب أشعة الشمس، حيث تنخفض درجات الحرارة نسبيًا، كما يسهم نشاط الرياح في تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بالحرارة خلال ساعات المساء.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وحذرت نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة من أن نشاط الرياح سيكون مصحوبًا بإثارة للرمال والأتربة في عدد من المناطق، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، داعية المواطنين إلى توخي الحذر خاصة أثناء القيادة على الطرق المكشوفة.

اضطراب البحر المتوسط وتحذيرات للمصطافين

وأكدت غانم أن البحر المتوسط يشهد اضطرابًا ملحوظًا في حركة الأمواج، وهو ما يؤثر على أغلب الشواطئ المطلة عليه، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة ورفع الرايات التحذيرية حفاظًا على سلامة المواطنين، وتجنب نزول البحر في المناطق التي تشهد ارتفاعًا في الأمواج.

أمطار خفيفة على السواحل الشمالية

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، موضحة أنها ستكون محدودة التأثير ولن تؤثر على الأنشطة اليومية.

انخفاض الحرارة بدءًا من الغد

واختتمت منار غانم تصريحاتها بالتأكيد على أن الارتفاع الحالي في درجات الحرارة مؤقت، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد اعتبارًا من غدٍ انخفاضًا في درجات الحرارة، بالتزامن مع استمرار نشاط الرياح، بما يسهم في تحسن الأجواء وانكسار حدة الموجة الحارة.