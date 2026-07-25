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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خطوات عودة بطاقات التموين الموقوفة.. تحديث البيانات شرط قبول التظلمات

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية إجراءات جديدة لتنظيم منظومة الدعم التمويني، من خلال مراجعة بيانات المستفيدين وفتح باب التظلمات أمام المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم أو ظهرت لهم رسالة "غير مستحق"، وذلك بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية وفقًا للضوابط المحددة.

وأكدت وزارة التموين أن استبعاد غير المستحقين لا يعني تقليص منظومة الدعم، وإنما يأتي في إطار تنقية قواعد البيانات ورفع كفاءة المنظومة، مع إتاحة الفرصة أمام أي مواطن يثبت أحقيته في الدعم للعودة مرة أخرى بعد فحص بياناته.

تحديث البيانات الخطوة الأولى قبل تقديم التظلم

وقال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن المواطنين الذين تظهر لهم رسالة "غير مستحق" على البطاقات التموينية عليهم التوجه أولًا إلى مكتب التموين المختص لمعرفة سبب الاستبعاد.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "DMC"، أن تحديث بيانات البطاقة التموينية يعد خطوة أساسية قبل تقديم طلب التظلم، ويمكن إجراء التحديث من خلال منصة "مصر الرقمية" أو عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن الوزارة وفرت أكثر من قناة لتسهيل إجراءات المواطنين، بما يضمن سرعة استقبال الطلبات وفحصها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

850 ألف مواطن تم استبعادهم ضمن عملية تنقية المنظومة

وتأتي هذه الإجراءات في إطار عملية مراجعة شاملة لمنظومة البطاقات التموينية، حيث تم استبعاد نحو 850 ألف شخص بعد مراجعة البيانات وفقًا لمحددات الاستحقاق، مع استمرار استقبال التظلمات للحالات التي ترى أنها تستحق الحصول على الدعم.

وأكد مساعد وزير التموين أن الهدف الأساسي من عملية التنقية هو توجيه الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية، وليس تقليل أعداد المستفيدين.

وأوضح أن الدولة تواصل دعم المواطنين من خلال منظومتي الخبز والتموين، بإجمالي مخصصات تصل إلى 175 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، حيث يستفيد نحو 66 مليون مواطن من دعم الخبز، بينما يحصل نحو 61 مليون مواطن على الدعم التمويني عبر 24 مليون بطاقة.

لجنة لفحص تظلمات أصحاب البطاقات الموقوفة

وأشار كمال إلى تشكيل لجنة متخصصة لفحص جميع التظلمات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة، حيث تعقد اجتماعات دورية لمراجعة الحالات والبت فيها وفقًا للمستندات المقدمة.

وأضاف أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد أتاحت خدمة تحديث البيانات وتقديم التظلمات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إلى جانب استمرار استقبال الطلبات إلكترونيًا عبر منصة "مصر الرقمية".

تعرف على معايير الاستحقاق في منظومة الدعم

وأوضح مساعد وزير التموين أن الوزارة تعتمد على عدد من المحددات لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا، ومن بينها استبعاد من يمتلك سيارة تتجاوز قيمتها السوقية 1.1 مليون جنيه، أو شركة يزيد رأسمالها على 1.75 مليون جنيه، أو حيازة زراعية تتجاوز 10 أفدنة، بالإضافة إلى الأسر التي يتجاوز متوسط دخلها الشهري 50 ألف جنيه.

وأكد أن الوزارة تراجع قواعد البيانات بشكل مستمر لضمان دقة الاستحقاق، مع الحفاظ على حقوق المواطنين الذين يثبت استحقاقهم للدعم.

خطوات تقديم تظلم لإعادة بطاقة التموين

تحديث بيانات البطاقة عبر منصة "مصر الرقمية".

طباعة استمارة تحديث البيانات بعد إتمام الإجراءات إلكترونيًا.

تقديم طلب التظلم في مكتب التموين المختص مع المستندات المؤيدة.

إرسال رقم وتاريخ التظلم إلى مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن 19959.

مراجعة التظلم من مكتب التموين ومديرية التموين المختصة.

إجراء المراجعة النهائية بالوزارة لاتخاذ قرار إعادة الدعم للحالات المستحقة.

وأكدت وزارة التموين استمرار جهودها لتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله إلى المواطنين الأكثر احتياجًا، مع سرعة فحص أي تظلم يثبت أحقية صاحبه في الحصول على الدعم.

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