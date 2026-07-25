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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد صبحي: متطلبات سوق العمل تتصدر أولويات الطلاب في اختيار الكليات

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم العالي محمد صبحي، أن التغيرات المتسارعة في سوق العمل، مدفوعة بالتوسع في استخدامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أصبحت تؤثر بشكل مباشر على أولويات الطلاب عند اختيار الكليات، موضحا أن وزارة التعليم العالي تعمل على مواءمة البرامج الدراسية مع احتياجات سوق العمل من خلال مركز استراتيجي لوظائف المستقبل، بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة محليًا ودوليًا.

تعزيز الشراكات مع المؤسسات الصناعية

وأشار صبحي، خلال مداخلة  على قناة اكسترا نيوز، إلى أن منظومة التعليم الجامعي في مصر شهدت خلال السنوات الماضية تحديثًا واسعًا للبرامج الأكاديمية واستحداث تخصصات جديدة، خاصة في مجالات الحاسبات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمعلوماتية الحيوية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع المؤسسات الصناعية للتعرف على احتياجاتها وإعداد خريجين قادرين على الاندماج سريعًا في سوق العمل.

وشدد المتخصص في شؤون التعليم العالي على أهمية أن يوازن طلاب الثانوية العامة بين ميولهم الشخصية ومتطلبات سوق العمل والعائد المهني عند تسجيل رغباتهم، مؤكدًا أن اختيار الكلية يمثل بداية المسار وليس نهايته، إذ يتطلب النجاح في سوق العمل التعلم المستمر واكتساب مهارات جديدة، مثل اللغات الأجنبية والمهارات الرقمية والتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي سوق العمل وزارة التعليم العالي

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