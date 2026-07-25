وكيل تعليم أسوان يتابع انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية.. صور

قام الدكتور ربيع أبو يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم السبت، بجولة تفقدية داخل لجنة الفصول الإعدادية الملحقة، التابعة لإدارة أسوان التعليمية، لمتابعة انطلاق امتحانات "الدور الثاني" للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان.

وخلال الجولة، اطمأن وكيل الوزارة على انتظام سير العملية الامتحانية داخل اللجان، وتأكد من وضوح طباعة ورقة الأسئلة، فضلًا عن مطابقة الأسئلة للمناهج الدراسية المقررة.

وأكد على جميع العاملين باللجان بضرورة الالتزام بجميع الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير الأجواء الملائمة التى تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في سهولة ويسر.

امتحانات

كما شدد الدكتور ربيع أبو يوسف على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو أى أجهزة إلكترونية داخل اللجان.

تجدر الإشارة إلى أن الطلاب أدوا امتحانهم اليوم فى مادتى "اللغة العربية والتربية الدينية"، وتستمر الامتحانات حتى الخميس الموافق ٣٠ يوليو الجارٍ، وقد بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للدور الثاني ١٠ آلاف و٨٩٠ طالبا وطالبة، موزعين على ٨٨ لجنة.



