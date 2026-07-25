بيطري أسوان يواصل تنفيذ لقاءات إرشادية وتوعوية لدعم الثروة الحيوانية

واصلت مديرية الطب البيطرى بأسوان بقيادة الدكتور جمعة مكى تنفيذ سلسلة من اللقاءات الإرشادية والتوعوية بعدد من مراكز المحافظة ، شملت أسوان ، وإدفو ، والسباعية بهدف رفع الوعى لدى المربين والمواطنين بأهمية الوقاية من الأمراض الوبائية والمشتركة وتنمية الثروة الحيوانية .

التوعية بأهمية التحصين والوقاية



وتناولت اللقاءات الإرشادية أهمية التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بإعتبارهما من أخطر الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية ، مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بمواعيد التحصين، وسرعة الإبلاغ عن أى حالات إشتباه بما يسهم فى الحد من إنتشار الأمراض والحفاظ على صحة الحيوانات وزيادة إنتاجيتها .

كما شملت اللقاءات التوعية بمخاطر مرض السعار ، وطرق الوقاية منه، والتعامل الصحيح مع الكلاب الحرة ، مع التأكيد على عدم التعرض لها أو إستفزازها ، والإبلاغ الفورى عن أى حالات عقر أو سلوك غير طبيعى ، والتوجه إلى أقرب منشأة صحية للحصول على الرعاية الطبية اللازمة والمصل فى حالة التعرض للعقر .

جهود متنوعة

نشر الوعى لحماية الثروة الحيوانية

وأكدت مديرية الطب البيطرى بأسوان أن الإرشاد البيطرى يعد أحد أهم محاور الوقاية لما له من دور محورى فى حماية الثروة الحيوانية ، والحفاظ على الصحة العامة من خلال نشر الثقافة البيطرية السليمة ، ورفع وعى المربين والمواطنين ، وتعزيز السلوكيات الصحية التى تسهم فى الحد من إنتشار الأمراض المشتركة .

إستمرار البرامج التوعوية

وأشارت المديرية إلى إستمرار تنفيذ برامجها الإرشادية والتوعوية بجميع مراكز وقرى المحافظة فى إطار خطتها الرامية إلى تنمية الثروة الحيوانية ، والوقاية من الأمراض الوبائية ، ودعم جهود الدولة فى تحقيق الأمن الغذائي بما يتواكب مع رؤية مصر 2030، ومستهدفات رؤية أسوان 2040 نحو تنمية مستدامة وبيئة صحية وآمنة .

فى إطار جهود محافظة أسوان لدعم الثروة الحيوانية والحفاظ على الصحة العامة ، واصلت مديرية الطب البيطرى تنفيذ اللقاءات الإرشادية والتوعوية للتوعية بأهمية التحصين ضد الأمراض الوبائية ، والوقاية من مرض السعار بما يعزز وعى المواطنين والمربين ، ويسهم فى تحقيق الأمن الغذائى والحفاظ على بيئة صحية وآمنة.