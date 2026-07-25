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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فى أسوان .. لجنة مشتركة تغلق وتشمع مغسلة سيارات مخالفة بمطلع المحمودية وتتخذ إجراءات قانونية رادعة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

واصلت الأجهزة التنفيذية بأسوان جهودها المشتركة لرصد المخالفات والتعامل الفورى معها حفاظاً على حقوق الدولة والمواطنين .

ويأتى ذلك فى ظل توجيهات الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بفرض سيادة القانون والحفاظ على المرافق العامة ، وتنفيذاً لتعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالتصدى الحازم لكافة صور المخالفات والتعديات.

التعامل الفورى مع المخالفة

وبناءاً على تعليمات المهندس عمرو لاشين ، قامت لجنة مشتركة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، وشركتى الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى ، بقيادة محمد ربيع نائب رئيس المدينة ، بالتعامل الفورى مع إحدى المخالفات التى تم رصدها ، وتمثلت فى قيام أحد المواطنين بتنفيذ أعمال حفر لتوصيل خدمة الصرف الصحى إلى مغسلة خاصة بتغيير زيوت السيارات بمنطقة مطلع المحمودية بنطاق حى جنوب، وذلك بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة .

وأسفرت الحملة عن وقف الأعمال بشكل فورى ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، حيث قامت شركة الكهرباء بتحرير محضر مخالفة لتوصيل تيار كهربائى بدون عداد ، مع فصل التيار الكهربائى عن المغسلة، فيما قامت شركة مياه الشرب بتحرير مخالفة لتوصيل مياه بدون عداد ، وإزالة ماسورة المياه المخالف ة، كما قام قطاع حى جنوب بردم أعمال الحفر ، وتحرير محضر حفر بدون ترخيص .

جهود متنوعة

إجراءات قانونية رادعة

وفى إطار إستكمال الإجراءات القانونية ، تم إخطار إدارة رخص المحلات لإتخاذ ما يلزم من إجراءات ، مع تسجيل الواقعة على المنظومة الإلكترونية لحرمان المخالف من الحصول على الخدمات المقررة وفقاً للقانون والضوابط المنظمة ، كما تم غلق وتشميع المغسلة المخالفة تأكيداً على عدم التهاون مع أى مخالفات تمس المرافق العامة أو تخالف الإشتراطات القانونية .

إستمرار الحملات الرقابية

وشدد محافظ أسوان على إستمرار الحملات الميدانية المشتركة بجميع المراكز والمدن ، والتعامل بكل حزم مع أى مخالفات أو تعديات ، موجهاً بتكثيف أعمال المتابعة والرقابة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حفاظاً على الصالح العام ، ومنع أى محاولات للتعدى على المرافق أو الحصول على الخدمات بالمخالفة للقانون .

نجحت لجنة مشتركة من الوحدة المحلية والجهات الخدمية فى ضبط وإزالة مخالفة بمطلع المحمودية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، شملت فصل المرافق ، وردم الحفر ، وغلق وتشميع المغسلة بما يؤكد إستمرار جهود المحافظة فى تطبيق القانون بكل حسم والحفاظ على المرافق العامة .

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