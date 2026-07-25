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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان| فعاليات شارع الفن تجذب الناس.. حملات تموينية وبيطرية..تحصين وتعقيم الكلاب الحرة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق : 24/6/2026 أحداث متنوعة .

تواصل مديرية التموين بأسوان جهودها المكثفة لتشديد الرقابة على المخابز البلدية، والأنشطة التموينية، والأسواق، والمجمعات الإستهلاكية حيث يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وضمان توافر السلع الأساسية، وتنفيذاً لتكليفات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.


تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز وتحرير 49 محضراً للمخالفين بأسوان

فى ضوء تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإرتقاء بمنظومة الصحة العامة ، وتنفيذاً لإستراتيجية الدولة المصرية 2030 للقضاء على مرض السعار،  وتفعيلاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2023، وبناءً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف الجهود للتعامل مع ظاهرة الكلاب الحرة بأسلوب علمى وإنسانى متكامل .


مواصلة تنفيذ حملات تحصين وتعقيم الكلاب الحرة للحد من مرض السعار بأسوان

جهود متنوعة

فى ظل تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإرتقاء بالمظهر الحضارى، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على حق المواطنين فى إستخدام الطرق العامة، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، تواصل الوحدات المحلية حملاتها المكبرة لرفع الإشغالات والمخالفات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم فى تحقيق الإنضباط وإعادة الوجه الحضارى للشوارع والميادين الرئيسية والفرعية .


فى أسوان : حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة دراو لتحقيق السيولة المرورية

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة المشروعات الجارية ميدانياً، والوقوف على معدلات التنفيذ، وسرعة الإنجاز وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويحقق الإستفادة القصوى من المشروعات التنموية.


فى أسوان : متابعة ميدانية للمشروعات الجارية بنصر النوبة لتسريع معدلات الإنجاز وتحسين الخدمات

تتواصل فعاليات "شارع الفن" بميدان المحطة بمدينة أسوان طوال فترة الصيف، ضمن برنامج شهر يوليو، بالتعاون بين فرع ثقافة أسوان والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حيث تُقام الفعاليات يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، بهدف دعم الحركة الفنية والثقافية، وإتاحة الفرصة أمام أصحاب المواهب الإبداعية لتقديم أعمالهم فى أماكن مفتوحة تعزز التفاعل المجتمعى.


أسوان : استكمال فعاليات شارع الفن بميدان المحطة لدعم الثقافة والإبداع

فى ظل حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية ، ووفقاً للتنسيق المستمر بين المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، والدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية لسرعة توفير الخدمات الطبية للمواطنين دون تأثر بأى أعطال فنية .


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