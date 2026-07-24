تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز وتحرير 49 محضراً للمخالفين بأسوان

تواصل مديرية التموين بأسوان جهودها المكثفة لتشديد الرقابة على المخابز البلدية، والأنشطة التموينية، والأسواق، والمجمعات الإستهلاكية حيث يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وضمان توافر السلع الأساسية، وتنفيذاً لتكليفات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

بهدف ضبط جودة الخبز المنتج، ومتابعة حركة الأسعار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتصدى لمحاولات الغش والإحتكار ومنع خلق سوق سوداء للسلع الغذائية، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملات رقابية موسعة لضبط الأسواق

وفى هذا الإطار، نفذت مديرية التموين، بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية، حملات رقابية موسعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، إستهدفت المرور على المخابز البلدية، والأنشطة التموينية، والأسواق، والمجمعات الإستهلاكية، للتأكد من الإلتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وضبط المخالفات، والحفاظ على حقوق المواطنين، ومواجهة أى محاولات للتلاعب بالحصص التموينية أو إستغلال السلع المدعمة.

تحرير 49 محضراً واتخاذ الإجراءات القانونية



وأسفرت الحملات عن تحرير 49 محضراً تموينياً متنوعاً، بواقع 13 محضراً فى مجال الأسواق، و36 محضراً فى مجال المخابز البلدية، وذلك فى إطار الرقابة اليومية على الأنشطة التموينية، وضبط المخالفات، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن تحقيق الإنضباط داخل الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

إستمرار الرقابة لضمان جودة الخدمات التموينية

وأكد مدير مديرية التموين بأسوان على إستمرار الحملات الرقابية بشكل يومى على مختلف الأنشطة التموينية والأسواق والمخابز، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان جودة السلع والخبز المدعم، والتصدى لكافة صور الغش والتلاعب والإحتكار، بما يحقق إستقرار الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين.



تواصل مديرية التموين بتوجيهات محافظ أسوان، تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والأنشطة التموينية ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فى إطار إحكام الرقابة التموينية وضمان جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.