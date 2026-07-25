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أزمة تنظيمية تؤخر انطلاق إعداد الزمالك للموسم الجديد.. ما القصة؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة تنظيمية تؤخر انطلاق إعداد الزمالك للموسم الجديد.. ما القصة؟

الزمالك
الزمالك
يارا أمين

تسببت أزمة تنظيمية في تأخير انطلاق فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للموسم الجديد، وسط حالة من الترقب لحسم الملف خلال الساعات المقبلة.

وكشفت مصادر أن الأزمة لا تتعلق بتوفير مستحقات اللاعبين أو أفراد الجهاز الفني، كما تردد خلال الفترة الماضية، وإنما ترتبط بعدم تمكن الإدارة من إنهاء إجراءات حجز معسكر الإعداد.

وأضافت المصادر أن سبب التأخير يعود إلى وجود مديونية مستحقة لصالح شركة السياحة المسؤولة عن تنظيم المعسكر، وهو ما حال دون تأكيد الحجز بشكل رسمي حتى الآن.

وأشارت إلى أن عدم سداد هذه المديونية أدى إلى تأجيل حسم إقامة المعسكر، الأمر الذي انعكس على موعد انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

كما لم يتم حتى الآن الانتهاء من إجراءات حجز تذاكر سفر اللاعبين الأجانب، في انتظار إنهاء الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمعسكر.

وأكدت المصادر أن الأزمة الحالية تقتصر على الجوانب التنظيمية والإدارية المتعلقة بالمعسكر، ولا ترتبط بمستحقات اللاعبين أو الجهاز الفني، في ظل مساعي الإدارة لإنهاء الملف في أقرب وقت لبدء الاستعدادات للموسم الجديد

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