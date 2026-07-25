قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوسي تكشف سر فقدان وزنها.. وتنتظر العودة للتمثيل بدور مختلف
ترامب : نتنياهو سيزور واشنطن خلال الأيام المقبلة
جورج وسوف يلتقي جمهوره الليلة بمهرجان جرش.. أمسية استثنائية في الأردن
الدفاع المدني السعودي يطلق إنذارًا للتحذير من خطر محتمل في ينبع
حفلات مهرجان جرش 2026.. نجوم العرب يشعلون أمسيات الدورة الـ40
أزمة تنظيمية تؤخر انطلاق إعداد الزمالك للموسم الجديد.. ما القصة؟
مستمر الحب.. راشد الماجد يطرح أحدث أغانيه
كواليس ساعتين في حضرة التاريخ.. كيف انطبعت قلعة صلاح الدين في ذاكرة رئيس الجبل الأسود؟
مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027
دون تغيير.. سعر الذهب الآن
حكم تلقين الميت بعد دفنه هل ورد في السنة؟.. الإفتاء توضح حكمه وكيفيته
قبل أن تتحول إلى خسائر كبيرة.. علامات تدل على وجود تسريب مياه في منزلك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قبل أن تتحول إلى خسائر كبيرة.. علامات تدل على وجود تسريب مياه في منزلك

علامات تدل على وجود تسريب مياه في منزلك
علامات تدل على وجود تسريب مياه في منزلك
أسماء عبد الحفيظ

يُعد تسريب المياه من أكثر المشكلات التي تهدد المنازل، إذ قد يستمر لفترة طويلة دون أن يلاحظه السكان، ما يؤدي إلى تلف الجدران والأرضيات، وارتفاع فاتورة المياه، ونمو العفن الذي قد يؤثر في جودة الهواء داخل المنزل. لذلك، فإن اكتشاف العلامات المبكرة يساعد على معالجة المشكلة قبل أن تتحول إلى خسائر كبيرة.

1- ارتفاع فاتورة المياه دون سبب

علامات تدل على وجود تسريب مياه في منزلك

إذا لاحظت زيادة مفاجئة في فاتورة المياه رغم ثبات معدل الاستهلاك، فقد يكون هناك تسريب خفي في أحد المواسير أو الوصلات، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

2- ظهور بقع رطوبة على الجدران أو السقف

من أبرز علامات تسريب المياه ظهور بقع صفراء أو بنية، أو انتفاخ في دهان الحائط أو السقف، خاصة في الحمام أو المطبخ أو أسفل خزانات المياه.

3- تقشر الدهان أو سقوطه

تؤدي الرطوبة المستمرة إلى فقدان الدهان تماسكه، فيبدأ بالتقشر أو التفتت، وقد يمتد الضرر إلى طبقات المحارة.

4- انبعاث رائحة عفن أو رطوبة

إذا شممت رائحة رطوبة مستمرة حتى بعد تنظيف المنزل وتهويته، فقد يكون السبب تسريب مياه أدى إلى نمو العفن داخل الجدران أو أسفل الأرضيات.

5- تشققات في الحوائط

قد يؤدي تسرب المياه لفترة طويلة إلى إضعاف مواد البناء، فتظهر شروخ أو تشققات في الجدران أو الأسقف.

6- انتفاخ الأرضيات أو الباركيه

إذا بدأت الأرضيات الخشبية أو الباركيه في الانتفاخ أو الالتواء، أو لاحظت انفصال السيراميك عن الأرضية، فقد يكون السبب وجود مياه متسربة أسفلها.

7- سماع صوت مياه دون استخدام الصنابير

إذا سمعت صوت جريان مياه داخل الجدران أو الأرضيات بينما جميع الحنفيات مغلقة، فقد يشير ذلك إلى وجود تسريب في شبكة المياه.

8- انخفاض ضغط المياه

قد يؤدي وجود تسريب في المواسير إلى انخفاض ضغط المياه الخارج من الصنابير، خاصة إذا لم تكن هناك أعمال صيانة في المنطقة.

9- ظهور العفن الأسود

يُعد العفن الأسود من أخطر نتائج تسرب المياه، ويظهر غالبًا في زوايا الحمامات أو خلف الأثاث أو على الجدران الرطبة، وقد يسبب مشكلات تنفسية لدى بعض الأشخاص.

10- استمرار عمل عداد المياه

يمكنك إجراء اختبار بسيط؛ أغلق جميع صنابير المياه والأجهزة التي تستهلك الماء، ثم راقب عداد المياه. إذا استمر في الحركة، فهناك احتمال كبير لوجود تسريب.

ماذا تفعل إذا شككت بوجود تسريب؟

  • أغلق مصدر المياه إذا كان التسريب واضحًا.
  • افحص الأماكن الأكثر عرضة للتسرب مثل الحمام والمطبخ وأسفل الأحواض.
  • راقب عداد المياه للتأكد من وجود تسريب.
  • لا تؤجل الإصلاح، لأن التسرب قد يسبب تلفًا في الهيكل الخرساني مع مرور الوقت.
  • إذا تعذر تحديد مصدر المشكلة، استعِن بفني متخصص يستخدم أجهزة كشف التسرب دون تكسير.

هل يمكن تجاهل تسريب المياه؟

الإجابة هي لا. فحتى التسرب البسيط قد يؤدي بمرور الوقت إلى ارتفاع فاتورة المياه، وتلف الدهانات والأرضيات، وظهور العفن، بل وقد يؤثر في سلامة المبنى إذا استمر لفترات طويلة دون إصلاح. لذلك، فإن التعامل مع المشكلة فور ظهور العلامات الأولى يوفر الكثير من الوقت والتكاليف.

تسريب تسريب مياه علامات تدل على وجود تسريب مياه في منزلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأسبوع المقبل .. موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

التوقيت الشتوي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا يوم جمعة

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال أيام ..سجل بياناتك هنا لمعرفة درجاتك

العدادات الكودية

تحويل العدادات الكودية دون تصالح لهذه الفئات.. هل أنت منهم؟

تنسيق الجامعات

عاجل.. كليات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2026

إجازة المولد النبوي

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة المولد النبوي 2026.. هل يحصل الموظفون على 3 أيام راحة؟

تنسيق الجامعات

المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026 تنطلق في هذا الموعد

حالة الطقس

أصعب أيام موجة الحر.. الأرصاد تحذر من طقس غدا السبت

ترشيحاتنا

عناصر من ميليشيا الحوثي

الحوثيين : سنواصل التصعيد و سنرد على الهجوم الأخير لقوات التحالف

أرشيفي

استهداف ناقلة غاز مسال ترفع علم موزامبيق بالمياه الإيرانية

ترحيل المهاجرين الغير شرعيين في ليبيا

ليبيا .. ضبط 109 مهاجرين غير شرعيين وترحيل 53 مصريا من أجدابيا

بالصور

قبل أن تتحول إلى خسائر كبيرة.. علامات تدل على وجود تسريب مياه في منزلك

علامات تدل على وجود تسريب مياه في منزلك
علامات تدل على وجود تسريب مياه في منزلك
علامات تدل على وجود تسريب مياه في منزلك

رائحة كريهة في الغسالة.. 7 أسباب وحلول بسيطة للعلاج السريع

رائحة كريهة في الغسالة؟ 7 أسباب وحلول بسيطة
رائحة كريهة في الغسالة؟ 7 أسباب وحلول بسيطة
رائحة كريهة في الغسالة؟ 7 أسباب وحلول بسيطة

صحتك أهم.. 5 علامات تؤكد عدم صلاحية زيت القلي للاستخدام

5 علامات تؤكد أن زيت القلي لم يعد صالحًا للاستخدام
5 علامات تؤكد أن زيت القلي لم يعد صالحًا للاستخدام
5 علامات تؤكد أن زيت القلي لم يعد صالحًا للاستخدام

8 علامات تدل على وجود صراصير قبل ظهورها.. الأخيرة غريبة

علامات تدل على وجود صراصير قبل ظهورها.. كيف تكتشف الإصابة مبكرًا؟
علامات تدل على وجود صراصير قبل ظهورها.. كيف تكتشف الإصابة مبكرًا؟
علامات تدل على وجود صراصير قبل ظهورها.. كيف تكتشف الإصابة مبكرًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد