قبل أن تتحول إلى خسائر كبيرة.. علامات تدل على وجود تسريب مياه في منزلك

يُعد تسريب المياه من أكثر المشكلات التي تهدد المنازل، إذ قد يستمر لفترة طويلة دون أن يلاحظه السكان، ما يؤدي إلى تلف الجدران والأرضيات، وارتفاع فاتورة المياه، ونمو العفن الذي قد يؤثر في جودة الهواء داخل المنزل. لذلك، فإن اكتشاف العلامات المبكرة يساعد على معالجة المشكلة قبل أن تتحول إلى خسائر كبيرة.

1- ارتفاع فاتورة المياه دون سبب

علامات تدل على وجود تسريب مياه في منزلك

إذا لاحظت زيادة مفاجئة في فاتورة المياه رغم ثبات معدل الاستهلاك، فقد يكون هناك تسريب خفي في أحد المواسير أو الوصلات، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

2- ظهور بقع رطوبة على الجدران أو السقف

من أبرز علامات تسريب المياه ظهور بقع صفراء أو بنية، أو انتفاخ في دهان الحائط أو السقف، خاصة في الحمام أو المطبخ أو أسفل خزانات المياه.

3- تقشر الدهان أو سقوطه

تؤدي الرطوبة المستمرة إلى فقدان الدهان تماسكه، فيبدأ بالتقشر أو التفتت، وقد يمتد الضرر إلى طبقات المحارة.

4- انبعاث رائحة عفن أو رطوبة

إذا شممت رائحة رطوبة مستمرة حتى بعد تنظيف المنزل وتهويته، فقد يكون السبب تسريب مياه أدى إلى نمو العفن داخل الجدران أو أسفل الأرضيات.

5- تشققات في الحوائط

قد يؤدي تسرب المياه لفترة طويلة إلى إضعاف مواد البناء، فتظهر شروخ أو تشققات في الجدران أو الأسقف.

6- انتفاخ الأرضيات أو الباركيه

إذا بدأت الأرضيات الخشبية أو الباركيه في الانتفاخ أو الالتواء، أو لاحظت انفصال السيراميك عن الأرضية، فقد يكون السبب وجود مياه متسربة أسفلها.

7- سماع صوت مياه دون استخدام الصنابير

إذا سمعت صوت جريان مياه داخل الجدران أو الأرضيات بينما جميع الحنفيات مغلقة، فقد يشير ذلك إلى وجود تسريب في شبكة المياه.

8- انخفاض ضغط المياه

قد يؤدي وجود تسريب في المواسير إلى انخفاض ضغط المياه الخارج من الصنابير، خاصة إذا لم تكن هناك أعمال صيانة في المنطقة.

9- ظهور العفن الأسود

يُعد العفن الأسود من أخطر نتائج تسرب المياه، ويظهر غالبًا في زوايا الحمامات أو خلف الأثاث أو على الجدران الرطبة، وقد يسبب مشكلات تنفسية لدى بعض الأشخاص.

10- استمرار عمل عداد المياه

يمكنك إجراء اختبار بسيط؛ أغلق جميع صنابير المياه والأجهزة التي تستهلك الماء، ثم راقب عداد المياه. إذا استمر في الحركة، فهناك احتمال كبير لوجود تسريب.

ماذا تفعل إذا شككت بوجود تسريب؟

أغلق مصدر المياه إذا كان التسريب واضحًا.

افحص الأماكن الأكثر عرضة للتسرب مثل الحمام والمطبخ وأسفل الأحواض.

راقب عداد المياه للتأكد من وجود تسريب.

لا تؤجل الإصلاح، لأن التسرب قد يسبب تلفًا في الهيكل الخرساني مع مرور الوقت.

إذا تعذر تحديد مصدر المشكلة، استعِن بفني متخصص يستخدم أجهزة كشف التسرب دون تكسير.

هل يمكن تجاهل تسريب المياه؟

الإجابة هي لا. فحتى التسرب البسيط قد يؤدي بمرور الوقت إلى ارتفاع فاتورة المياه، وتلف الدهانات والأرضيات، وظهور العفن، بل وقد يؤثر في سلامة المبنى إذا استمر لفترات طويلة دون إصلاح. لذلك، فإن التعامل مع المشكلة فور ظهور العلامات الأولى يوفر الكثير من الوقت والتكاليف.