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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الثور حظك اليوم السبت 11 يوليو 2026.. ثق بحدسك فقد يقودك إلى القرار الصحيح

برج الثور حظك اليوم السبت 11 يوليو 2026
برج الثور حظك اليوم السبت 11 يوليو 2026
أسماء عبد الحفيظ
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برج الثور حظك اليوم السبت 11 يوليو 2026، يمتد برج الثور من 20 أبريل إلى 20 مايو، وهو من الأبراج الترابية التي تتسم بالهدوء والثبات والقدرة على تحمل المسؤولية. ويحكمه كوكب الزهرة، الذي يمنح مواليده حب الجمال والاستقرار والبحث عن الحياة الهادئة.

 برج الثور حظك اليوم السبت 11 يوليو 2026

يعرف مواليد برج الثور بأنهم أشخاص عمليون يفضلون التفكير بعقلانية قبل اتخاذ أي قرار، كما يتميزون بالصبر والإصرار على تحقيق أهدافهم مهما استغرق الأمر من وقت. ويحرصون دائمًا على بناء مستقبل مستقر سواء على المستوى المهني أو العاطفي، لذلك نادرًا ما يتخذون قرارات متسرعة.

برج الثور حظك اليوم السبت 11 يوليو 2026

يحمل هذا اليوم رسالة مهمة لمواليد برج الثور، وهي أن صوتك الداخلي قد يكون أكثر دقة من أي نصيحة تتلقاها من الآخرين. قد تشعر بإلهام مفاجئ أو تكتشف إجابة كنت تبحث عنها منذ فترة، لذلك لا تتجاهل حدسك، خاصة عند اتخاذ القرارات المهمة. التفكير المنطقي يظل ضروريًا، لكن بعض المواقف تحتاج أيضًا إلى الثقة بالمشاعر والانطباعات الأولى.

صفات برج الثور

يتسم مولود برج الثور بالوفاء والصبر والاعتماد على النفس، كما يمتلك قدرة كبيرة على التخطيط للمستقبل وإدارة الأمور المالية بحكمة. ويحب الاستقرار ويبتعد عن المغامرات غير المحسوبة، لكنه قد يبدو عنيدًا أحيانًا عندما يقتنع برأيه، كما يصعب عليه تغيير قراراته بسهولة.

مشاهير برج الثور

من مشاهير برج الثور الفنان عادل إمام، والفنان جورج كلوني، والمطربة العالمية أديل، والفنانة ليلة علوي، وهم من الشخصيات التي عُرفت بالإصرار والنجاح والقدرة على الحفاظ على مكانتها لسنوات طويلة.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني

قد تجد نفسك أمام قرار مهني يحتاج إلى هدوء ودراسة، لذلك لا تتسرع في الاختيار. حدسك سيكون داعمًا لك، خاصة إذا كنت تفكر في مشروع جديد أو عرض عمل مختلف. كما أن اليوم مناسب لترتيب أولوياتك وإنجاز المهام المؤجلة، ما يمنحك شعورًا بالراحة والإنجاز.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي

العلاقة العاطفية تحتاج إلى مزيد من الصراحة والوضوح، لذلك لا تتردد في التعبير عن مشاعرك بهدوء. وإذا كنت أعزب، فقد يلفت انتباهك شخص يحمل صفات تتوافق مع شخصيتك، لكن امنح العلاقة الوقت الكافي قبل اتخاذ أي خطوة مهمة.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي

احرص على الابتعاد عن الضغوط اليومية، وخصص وقتًا للاسترخاء أو ممارسة نشاط يساعدك على تصفية ذهنك. كما ينصح بالاهتمام بالنظام الغذائي، وتجنب الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة للحفاظ على نشاطك وحيويتك.

برج الثور وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

تشير التوقعات إلى أن الفترة المقبلة تحمل فرصًا جيدة لتحقيق الاستقرار المالي والمهني، خاصة إذا واصلت الاعتماد على التخطيط الجيد وعدم التسرع في اتخاذ القرارات. كما قد تشهد حياتك الشخصية تطورات إيجابية تساعدك على تعزيز العلاقات مع المقربين، وتمنحك شعورًا أكبر بالأمان والراحة.

نصيحة لمولود برج الثور: استمع إلى حدسك، لكن اجعله يسير جنبًا إلى جنب مع التفكير العقلاني، فالتوازن بين القلب والعقل هو مفتاح نجاحك خلال الفترة المقبلة.

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