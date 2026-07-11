سمير فرج: تنويع مصادر تسليح الجيش المصري أبرز قرارات الرئيس السيسي

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن قرار تنويع مصادر تسليح القوات المسلحة يُعد من أهم القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب توليه قيادة البلاد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة عززت من قدرات الجيش المصري ووسعت خياراته الاستراتيجية.

وأوضح سمير فرج، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي أدرك خلال فترة خدمته بالقوات المسلحة أهمية عدم الاعتماد على مصدر واحد للتسليح، قائلاً إنه كان يرى أن الاعتماد الكامل على السلاح الأمريكي قد يفرض قيودًا على القرار العسكري في أوقات الأزمات.

وأضاف أن الدولة اتجهت إلى تنويع مصادر التسليح من دول عدة، بينها روسيا وألمانيا وفرنسا، وهو ما انعكس على تطوير قدرات القوات المسلحة.

ولفت سمير فرج إلى أن مصر أصبحت من أكثر الدول تنفيذًا للتدريبات العسكرية المشتركة، مستفيدة من امتلاكها خبرات في استخدام العقيدتين الشرقية والغربية، إلى جانب أحدث منظومات التسليح.