سمير فرج: الرئيس السيسي جمع بين العقيدتين العسكرية الغربية والأمريكية بعد دراسته في أرقى الكليات

كشف اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، جانبًا من المسيرة العسكرية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه تلقى تعليمًا عسكريًا رفيع المستوى أسهم في تكوين رؤيته القيادية والاستراتيجية.

وقال فرج، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، إن الرئيس السيسي تخرج في كلية أركان الحرب بالمملكة المتحدة، التي وصفها بأنها من أكبر الكليات العسكرية المتخصصة في العالم، مشيرًا إلى أنه تخرج فيها أيضًا.

وأضاف أن الرئيس السيسي سبق له دراسة العقيدة العسكرية الغربية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا؛ وهو ما منحه فرصة نادرة للجمع بين مدرستين عسكريتين مختلفتين، الأمر الذي انعكس على أسلوبه في التفكير والتخطيط العسكري.

وأوضح أن هذه الخبرات المتنوعة أسهمت في بناء شخصية عسكرية تمتلك رؤية شاملة، تجمع بين المناهج العسكرية المختلفة وتستفيد من أفضل ما تقدمه كل مدرسة.