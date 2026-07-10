سمير فرج: الرئيس السيسي كان طالبا متميزا ويؤدي الصلاة في وقتها ويصوم الإثنين والخميس

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن والدة الرئيس السيسي كانت سعيدة للغاية بالتحاقه بالكلية الحربية، متابعا: الرئيس السيسي لم يحصل على أي جزاء طوال فترة تواجده فيها، وكان طالبا متميزا في ضرب النار.

وأضاف خلال حواره ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي كان بيصلي في المسجد، والرياضة مهمة له للغاية، وتخرج ضابط مشاة، مشددا على أن الرئيس السيسي حصل على كل القيادات الخاصة بالقوات المسلحة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي كان يتميز بالهدوء وملتزم بالصلاة في وقتها وكان يصوم كل اثنين وخميس.