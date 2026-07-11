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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر عيار 18 في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ثبت سعر أوسط أعيرة الذهب خلال تعاملات  اليوم السبت 11-7-2026؛ على مستوى الصاغة المختلفة.

آخر تحديث لسعر عيار 18

وبلغ آخر تحديث لـ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4980 جنيها للشراء و 4945 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تعاملات الأعيرة الذهبية المختلفة؛ استقرارا على مستوى محلات الصاغة المنتشرة في مدن ومناطق الجمهورية من دون تغيير، بعد هبوط طفيف للمعدن الأصفر أمس.

سعر الذهب في مصر

تحركات الذهب 

وتعرض المعدن الأصفر لحالة هبوط سعر جرام الذهب على مدار تعاملات أمس مقدار 25 جنيهًا خلال الساعات الأخيرة من تعاملات مساء اليوم بمختلف الأعيرة الذهبية.

انخفاض الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 5810 جنيهات.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6640 جنيها للشراء و 6594 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 حوالي 6086 جنيها للشراء و 6044 جنيها للبيع.

الجنيه الذهب أم المشغولات

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5810 جنيهات للشراء و 5770 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4980 جنيها للشراء و 4945 جنيها للبيع.

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 46.8 ألف جنيه للشراء و 46.16 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 4101 دولار للشراء و 4100 دولار للبيع.

الذهب

الذهب والتأثيرات الجيوسياسية

يبحث جميع المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب، والجميع يسأل هل الأسعار ستشهد ارتفاعات أم انخفاضات خلال الفترة المقبلة، وهل الوقت الحالي مناسب للشراء أم البيع.

وأكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تتمتع بثروة اقتصادية كبيرة، ولا بد من الاهتمام بها، مع وجود العديد من الصناعات التعدينية التي تحمل القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

وقال هاني ميلاد، أن الذهب في عام 2025 سجل ارتفاعا غير مسبوق بزيادة سعرية اقتربت من 65%، وكان معدل غير طبيعي وقوي، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتكرر على مدار السنوات القادمة.

وتابع رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن سعر الذهب في عام 2026، كان هناك ارتفاع نتيجة الحرب الأيرانية الأمريكية، وارتفاع معدلات التضخم، ولكن استمرار ارتفاع أسعار النفط لن يكون في صالح الذهب.

الذهب عند أدنى مستوياته في 7 أشهر مع تنامي توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية

وعلق الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين السابق والخبير في صناعة وأسواق الذهب، على تأثير وقف الحرب على أسعار الذهب، وما إذا كانت الأسعار ستتجه إلى الارتفاع مع استمرار توقف الحرب.

وقال الخبير في صناعة وأسواق الذهب إن هذا الأمر وارد، موضحًا أنه مع توقف الحرب واستقرار الأوضاع، قد تشهد أسعار الذهب ارتفاعات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الذهب ارتفع خلال الساعات الأخيرة بنحو 100 دولار للأوقية.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 24 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر أوقية الذهب سعر جرام الذهب

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