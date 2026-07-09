قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«العملية حسام حسن» .. هاكر يعرض قاعدة بيانات من الاتحاد الأرجنتيني للبيع
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني في طهران
نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل
إيران.. الحرس الثوري يعلن دك مواقع لجماعات إرهابية
تفاصيل أبرز حالات الغش المرصودة بلجان الثانوية العامة حتى الآن
التعليم: لجان الوزارة منتشرة بجميع المحافظات لمتابعة انتظام امتحانات الثانوية العامة
ضبط طالب أثناء محاولة الغش الاكتروني في امتحان التاريخ ثانوية عامة 2026
تداول إجابات الفيزياء والتاريخ أثناء تأديتهما بلجان الثانوية العامة عبر تليجرام
وزير الدفاع الإسرائيلي: لم نطلب إذنًا لدخول لبنان .. وباقون في الجنوب حتى نزع سلاح حزب الله
شروط جديدة للمعاش المبكر.. مشروع قانون أمام البرلمان | تفاصيل
من بناء الكفاءات إلى توطين التكنولوجيا | «الضبعة» تصنع المستقبل .. أمجد الوكيل يكشف أهم إرث استراتيجي للمشروع النووي
المغرب ضد فرنسا ..مواعيد مباريات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عيار 21 يتراجع 25 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم


شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم، الخميس 9 يوليو 2026، بعد موجة من التذبذب المحدود خلال الأيام الماضية، في ظل تحركات الأسعار العالمية وتغيرات الأسواق.
 

تذبذب محدود

قلصت أسعار الذهب في مصر خسائرها خلال تعاملات أمس، الأربعاء، متأثرة بارتفاع المعدن الأصفر عالميًا، قبل أن تستقر مع بداية تعاملات اليوم، وسط ترقب الأسواق لاتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
 

عيار 18
 

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 4971 جنيهًا للشراء، ليظل دون مستوى الـ5 آلاف جنيه للجرام.
 

عيار 21
 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، 5800 جنيه دون احتساب المصنعية، بعدما بلغ 5825 جنيهًا خلال التعاملات السابقة، فيما تتراوح قيمة المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.
 

عيار 24
 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، 6629 جنيهًا للشراء خلال تعاملات اليوم.
 

الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 46.400 ألف جنيه، بالتزامن مع استقرار أسعار الأعيرة المختلفة في الأسواق المحلية.
 

الذهب عالميًا
 

على الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4080 دولارًا، وسط متابعة الأسواق لتحركات السياسة النقدية الأمريكية وتوقعات أسعار الفائدة.
 

خفض التوقعات
 

خفض عدد من المؤسسات المالية العالمية توقعاتها لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، حيث قلص دويتشه بنك توقعاته لمتوسط سعر الذهب في الربع الثالث إلى 4300 دولار للأوقية، وخفض مستهدفه للربع الرابع إلى 4800 دولار.

كما خفض جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار للأوقية، ليصل إلى 4900 دولار، مع استبعاد خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.
 

الفائدة الأمريكية
 

في السياق ذاته، توقع بنك أوف أمريكا رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 75 نقطة أساس خلال عام 2026، عبر ثلاث زيادات محتملة خلال اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر، وهو ما قد يواصل الضغط على أسعار الذهب عالميًا خلال الفترة المقبلة.

اسعار الذهب سعر الذهب الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر والأرجنتين

مطالب إعادة مباراة مصر والأرجنتين تتصدر منصات التواصل ولوائح الفيفا تحسم الجدل

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد انتهاء مشواره في كأس العالم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا

الأسطول البحري الامريكي

انفجارات تهز مقر الأسطول الأمريكي الخامس

هيثم حسن

خليفة صلاح في الريدز.. حقيقة انتقال هيثم حسن إلى ليفربول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

بعد قليل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

الدواجن والبيض

هبوط البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق

الذهب

الذهب يقلص خسائره.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

بالصور

الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للاختصاصات الصحية

الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية
الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية
الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية

الكيلو بـ75 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

لوك جريء.. نيللي كريم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 يوليو في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد