عيار 21 يتراجع 25 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم



شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم، الخميس 9 يوليو 2026، بعد موجة من التذبذب المحدود خلال الأيام الماضية، في ظل تحركات الأسعار العالمية وتغيرات الأسواق.



تذبذب محدود

قلصت أسعار الذهب في مصر خسائرها خلال تعاملات أمس، الأربعاء، متأثرة بارتفاع المعدن الأصفر عالميًا، قبل أن تستقر مع بداية تعاملات اليوم، وسط ترقب الأسواق لاتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.



عيار 18



استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 4971 جنيهًا للشراء، ليظل دون مستوى الـ5 آلاف جنيه للجرام.



عيار 21



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، 5800 جنيه دون احتساب المصنعية، بعدما بلغ 5825 جنيهًا خلال التعاملات السابقة، فيما تتراوح قيمة المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.



عيار 24



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، 6629 جنيهًا للشراء خلال تعاملات اليوم.



الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 46.400 ألف جنيه، بالتزامن مع استقرار أسعار الأعيرة المختلفة في الأسواق المحلية.



الذهب عالميًا



على الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب نحو 4080 دولارًا، وسط متابعة الأسواق لتحركات السياسة النقدية الأمريكية وتوقعات أسعار الفائدة.



خفض التوقعات



خفض عدد من المؤسسات المالية العالمية توقعاتها لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، حيث قلص دويتشه بنك توقعاته لمتوسط سعر الذهب في الربع الثالث إلى 4300 دولار للأوقية، وخفض مستهدفه للربع الرابع إلى 4800 دولار.

كما خفض جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار للأوقية، ليصل إلى 4900 دولار، مع استبعاد خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.



الفائدة الأمريكية



في السياق ذاته، توقع بنك أوف أمريكا رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 75 نقطة أساس خلال عام 2026، عبر ثلاث زيادات محتملة خلال اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر، وهو ما قد يواصل الضغط على أسعار الذهب عالميًا خلال الفترة المقبلة.