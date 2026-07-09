محافظ أسيوط يترأس المجلس التنفيذي ويوافق على مشروعات تعليمية جديدة واعتماد مخططات تفصيلية

ترأس اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة ومتابعة عدد من الملفات الحيوية والخدمية، واتخاذ قرارات مهمة لدعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، واللواء عبد الله أبو النجا مستشار المحافظ، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، واللواء حسام أنور مساعد مدير أمن أسيوط، والعميد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات والإدارات التنفيذية، وممثلي شركات المرافق.

واستهل المجلس أعماله بالسلام الجمهوري، أعقبه الوقوف دقيقة حدادًا على روح المهندس خالد محمد الدبر وكيل وزارة التموين بأسيوط، الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية مفاجئة، تقديرًا لما قدمه من جهود مخلصة في خدمة المحافظة وأبنائها.

وفي مستهل الاجتماع، قدم محافظ أسيوط التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة، وأعضاء المجلس التنفيذي، وأبناء المحافظة، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة وافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية، مؤكدًا أن هذه المناسبة تجسد ما تحقق من إنجازات وطنية تعزز مسيرة البناء والتنمية.

كما رحب المحافظ برؤساء المراكز والمدن الجدد، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب قيادات ميدانية تمتلك القدرة على التواصل المباشر مع المواطنين، والاستجابة السريعة لاحتياجاتهم، وتحقيق الانضباط في الأداء التنفيذي، بما يسهم في استعادة المظهر الحضاري للمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026-2027، حيث شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في معدلات الإنجاز، وإزالة أي معوقات، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، بما يحقق الصالح العام.

ووافق المجلس التنفيذي خلال الجلسة على اعتماد المخططات التفصيلية لقرى نزالي جانوب، وتناغة، والشيخ داود التابعة لمركز القوصية، بما يسهم في تنظيم أعمال التنمية والتوسع العمراني بتلك القرى، كما وافق على تخصيص عدد من قطع الأراضي لإنشاء معاهد أزهرية ومدارس جديدة، وإقامة أجنحة إضافية بمدارس قائمة في عدد من المراكز والقرى، بهدف استيعاب الزيادة في الكثافات الطلابية وتحسين جودة العملية التعليمية.

كما وافق المجلس على تعريفة أجرة السيارات العاملة على الخطوط الرابطة بين مراكز المحافظة ومدينة أسيوط الجديدة، إلى جانب الموافقة على ترخيص عدد من سيارات الميكروباص للعمل بين مواقف مدينة أسيوط ومدينة أسيوط الجديدة، وكذلك تشغيل سيارات تاكسي داخل المدينة الجديدة، بما يسهم في تحسين خدمات النقل وتيسير حركة المواطنين.

واعتمد المجلس التنفيذي مشروع موازنة محافظة أسيوط ومديريات الخدمات للعام المالي 2026-2027، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بما يدعم تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات.

وفي ختام الاجتماع، صدق المجلس التنفيذي على قبول التبرعات المادية والعينية المقدمة من عدد من الجهات والمواطنين لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة وصندوق النظافة بالمراكز والمدن، حيث أشاد محافظ أسيوط بدور المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية في دعم جهود التنمية، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لقبول تلك التبرعات، وتوجيهها للأغراض المخصصة لها بما يعود بالنفع على المواطنين.