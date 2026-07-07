عين رقمية تسبق القراصنة.. طلاب جامعة أسيوط الأهلية يطورون نظامًا ذكيًا لرصد الهجمات الإلكترونية

نجح طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة أسيوط الأهلية في تطوير مشروع EyeGuard، وهو نظام ذكي متكامل للأمن السيبراني يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل الشبكات واستخبارات التهديدات، بهدف اكتشاف الهجمات الإلكترونية في مراحلها المبكرة، بما يعزز حماية المؤسسات الرقمية ويقلل زمن الاستجابة للحوادث السيبرانية.



وأكد الدكتور محمد سيد إبراهيم، رئيس جامعة أسيوط الأهلية، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات التطبيقية التي توظف التقنيات الحديثة في مواجهة تحديات المستقبل، مشيرًا إلى أن مشروع EyeGuard يعكس المستوى العلمي المتميز لطلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ويجسد رؤية الجامعة في ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، بما يؤهل الخريجين للمنافسة في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والأمن السيبراني.

وأوضح الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيق العملي، حيث يعتمد على جمع وتحليل بيانات الشبكات، وإصدار تنبيهات ذكية عبر لوحة تحكم تفاعلية، مع توفير آليات استجابة أمنية مؤتمتة، بما يسهم في تقليل زمن التعامل مع التهديدات ورفع كفاءة فرق الأمن السيبراني.

من جانبها، أشادت الدكتورة تيسير عبد الحميد، المشرف العام على كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بالمستوى الذي وصل إليه المشروع، مؤكدة أن الكلية تشجع طلابها على ابتكار حلول تقنية تواكب التطورات العالمية في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتدعم جهود التحول الرقمي، مشيرة إلى أن EyeGuard يمثل إضافة نوعية تعكس قدرة الطلاب على تقديم حلول عملية لتعزيز أمن المعلومات ومواجهة التهديدات الإلكترونية.



ويستهدف المشروع إنشاء منصة ذكية تساعد فرق الأمن السيبراني على رصد الهجمات داخل الشبكات بسرعة ودقة، وتقليل زمن الاستجابة للحوادث، وتحسين قدرة المحللين على اكتشاف التهديدات واتخاذ قرارات تستند إلى بيانات وتحليلات دقيقة، بما يسهم في تعزيز حماية البنية التحتية الرقمية.