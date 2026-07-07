المنظمة البحرية الدولية تدعو للإفراج العاجل عن 44 بحارا يحتجزهم قراصنة في الصومال

ناشد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، "أرسينيو دومينجيز"، المجتمع الدولي بذل جهود عاجلة لضمان الإفراج الآمن عن 44 بحارا يحتجزهم قراصنة ولصوص مسلحون في المياه الصومالية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يُحتجز البحارة على متن ثلاث سفن، وهي "إم تي أونر 25"، و"يوريكا"، وسوارد"، والتي تعرضت للاختطاف في حوادث منفصلة بين شهري أبريل ومايو قبالة سواحل الصومال وفي خليج عدن.

وسلط "دومينجيز" الضوء على الوضع الإنساني المأساوي الذي تواجهه أطقم هذه السفن، حيث يعانون من نقص حاد في الغذاء والمياه ويعيشون تحت تهديد مستمر بالعنف.

وقال مخاطبا مجلس المنظمة خلال اجتماعه في لندن هذا الأسبوع في الفترة بين 6 و10 يوليو: "تعد هذه الحوادث تذكيرا صارخا بأن التهديد الذي تشكله القرصنة والسطو المسلح على البحارة لم يتراجع، ولا يزال يستدعي اليقظة ودعم العمل المنسق. إنني أطلب دعمكم لضمان الإفراج عنهم بسلام".

وجدد "دومينجيز" التزامه بالعمل جنبا إلى جنب مع الدول التي تحمل السفن أعلامها، والدول الساحلية، والهيئات وقطاعات النقل الإقليمية لضمان إطلاق سراح البحارة وإنهاء محنتهم.

وحث "دومينجيز" ملاك السفن ومشغليها على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية الأطقم، بما في ذلك تطبيق أفضل الممارسات الإدارية للأمن البحري وإجراء تقييمات شاملة للمخاطر قبل عبور المنطقة.

يذكر أن المنظمة سجلت في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها 24 حادثة- بين محاولات ووقائع فعلية- تتعلق بالقرصنة والسطو المسلح على السفن في المنطقة، وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الحوادث المُبلغ عنها للقرصنة والسطو المسلح في البحر بنسبة 17% بين عامي 2024 و2025، حيث زاد عددها من 146 حادثة إلى 171 حادثة.