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التعليم : لا شكاوى من امتحانات الثانوية العامة اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم : لا شكاوى من امتحانات الثانوية العامة اليوم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/ 2026 (النظام القديم) الدور الأول للشعبة العلمية الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بإجمالى عدد (401) طالب وطالبة، كما أدى طلاب مدارس (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (الورقة الأولي)، بإجمالى عدد (284) طالبا وطالبة.

وقد حرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، وأكد أن جميع مراحل العمل في امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بداية من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقامت غرفة العمليات المركزية بمتابعة سير الامتحان بالمحافظات التي يوجد بها لجان سير، ولم تتلقى أي شكاوى أو ملاحظات.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة بنظاميها الجديد والقديم يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2026 الامتحان فى مادة الفيزياء للشعبة العلمية، وامتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية، بينما يؤدى طلاب مدارس (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة ثانية).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد .. مواعيد رسمية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026
  • الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية
  • الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية
  • الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية
  • الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء + الجغرافيا
  • الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى
  • الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء + التاريخ
  • الأحد 12 يوليو 2026 : الرياضيات البحتة
  • الخميس 16 يوليو 2026 : الأحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم.. مواعيد رسمية

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026
  • الأحد 21 يونيو : التربية الدينية + التربية الوطنية
  • الثلاثاء 23 يونيو :الاقتصاد + الاحصاء
  • الأحد 28 يونيو: اللغة العربية
  • الثلاثاء 30 يونيو : اللغة الاجنبية الثانية
  • الخميس 2 يوليو : الكيمياء + الجغرافيا
  • الأحد 5 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى
  • الثلاثاء 7 يوليو : التفاضل والتكامل
  • الخميس 9 يوليو : الفيزياء + التاريخ
  • الأحد 12 يوليو : الأحياء + الجبر والهندسة الفراغية+ علم النفس
  • الثلاثاء 14 يوليو : الديناميكا
  • الخميس 16 يوليو : الجيولوجيا + الاستاتيكا + الفلسفة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026
  • الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية
  • الثلاثاء 23 يونيو 2026 : التربية الوطنية
  • الخميس 25 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية
  • الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الأولى
  • الثلاثاء 30 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الثانية
  • الخميس 2 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الأولى
  • الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الثانية
  • الثلاثاء 7 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الاولى
  • الخميس 9 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الثانية
  • الاحد 12 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الاولى
  • الثلاثاء 14 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الثانية
  • الخميس 16 يوليو 2026 : الإحصاء 
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