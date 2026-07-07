التعليم : لا شكاوى من امتحانات الثانوية العامة اليوم

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/ 2026 (النظام القديم) الدور الأول للشعبة العلمية الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بإجمالى عدد (401) طالب وطالبة، كما أدى طلاب مدارس (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (الورقة الأولي)، بإجمالى عدد (284) طالبا وطالبة.

وقد حرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، وأكد أن جميع مراحل العمل في امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بداية من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقامت غرفة العمليات المركزية بمتابعة سير الامتحان بالمحافظات التي يوجد بها لجان سير، ولم تتلقى أي شكاوى أو ملاحظات.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة بنظاميها الجديد والقديم يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2026 الامتحان فى مادة الفيزياء للشعبة العلمية، وامتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية، بينما يؤدى طلاب مدارس (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة ثانية).

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد .. مواعيد رسمية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية

الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو 2026 : الرياضيات البحتة

الخميس 16 يوليو 2026 : الأحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم.. مواعيد رسمية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

الأحد 21 يونيو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو :الاقتصاد + الاحصاء

الأحد 28 يونيو: اللغة العربية

الثلاثاء 30 يونيو : اللغة الاجنبية الثانية

الخميس 2 يوليو : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 7 يوليو : التفاضل والتكامل

الخميس 9 يوليو : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو : الأحياء + الجبر والهندسة الفراغية+ علم النفس

الثلاثاء 14 يوليو : الديناميكا

الخميس 16 يوليو : الجيولوجيا + الاستاتيكا + الفلسفة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026