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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

استخراج تصريح العمل أونلاين.. الرابط والأوراق المطلوبة

استخراج تصريح العمل
استخراج تصريح العمل
رشا عوني

يبحث الكثير من المسافرين إلى دول أخرى بغرض العمل، عن طريقة استخراج تصريح العمل الذي يعد شرطا أساسيا قبل السفر، حيث توفر وزارة الداخلية خدمة جديدة أطلقتها في 2026 وهي استخراج تصريح العمل أونلاين عبر موقع الداخلية.

ما هو تصريح العمل؟

تصريح العمل هو وثيقة معتمدة صادرة من المؤسسات الرسمية للدولة كشرط أساسي للسماح للمواطنين الراغبين في السفر بالمغادرة إلى دولة أخرى بغرض الدراسة أو العمل بالخارج ويعتبر إذن للمواطن للموافقة على سفره للعمل خارج الحدود المصرية، ويتم استخراجه من الإدارة العامة لتصاريح العمل التابعة لوزارة الداخلية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح العمل

  • بطاقة الرقم القومي: سارية المفعول مع صورة منها.
  • جواز السفر: الأصل ساري المفعول وصورة منه.
  • عقد العمل: عقد العمل الأصلي أو دعوة العمل المصدق عليها والموثقة من السفارة أو القنصلية المصرية في بلد العمل.
  • شهادة التجنيد: شهادة توضح الموقف من التجنيد للذكور.
  • صور شخصية: عدد 2 صورة شخصية حديثة.
  • مستندات إضافية: قد يُطلب كعب عمل أو شهادة قياس مستوى المهارة حسب المهنة

استخراج تصريح العمل لأول مرة

أصل جواز السفر + صورة كاملة من كافة صفحات الجواز.

عقد عمل مصدق عليه من غرفة التجارة والخارجية بدولة الاعتماد والبعثة المصرية والمكتب العمالي المصري (إن وجد بدولة الاعتماد).

قرار ساري بتجديد الاجازة للعاملين بالحكومة المصرية مصدق عليه من وزارة الخارجية المصرية، أو صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة ومصدق عليها من وزارة الخارجية المصرية.

عدد (٢) صورة شخصية حديثة (٤×٦).

 فى بعض الأحوال، قد يتم طلب مستندات إضافية وفقاً للحالة.

أماكن استخراج تصريح العمل لمن يرغب في السفر 

يُستخرج تصريح العمل للمصريين المسافرين للخارج من مقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بالقاهرة، أو من مكاتب تصاريح العمل التابعة لوزارة الداخلية المنتشرة في جميع المحافظات والأقسام. كما يمكن إنجاز الخدمة رقمياً عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة الداخلية المصرية.

كم يستغرق استخراج تصريح العمل

يحصل المواطن على تصريح العمل في المرة الأولى له بعد مرور يوم، أما في حالة التصريح المجدد، فيتم تسليمه في نفس اليوم أو على أقصى تقدير في اليوم التالي.

استخراج تصريح العمل أونلاين

تم استحداث خدمة مميزة اختيارية للمواطنين، لاستخراج تصريح العمل أونلاين خلال نصف ساعة، وقد تم إتاحة ذات الخدمة على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني (moi.gov.eg).

تصريح العمل للمسافرين

توفر وزارة الداخلية مكاتب لاستخراج تصاريح العمل بجميع المحافظات، ولا يجوز السفر لأي مواطن دون استخراجه طبقا للمادة رقم 172 لسنة 1958 والمعدل بالقانون رقم 231 لسنة 1996، والذي ألزم المصريين راغبي العمل بالخارج الحصول على تصريح العمل كشرط إنهاء إجراءات السفر إلا أن خدمة استخراج تصاريح العمل عبر الإنترنت وفرت الكثير من الوقت والجهد على المواطنين وساهمت في جودة الخدمة المقدمة بشكل كبير.

خطوات استخراج تصريح عمل اليكترونياً

في البداية يجب إنشاء حساب على موقع وزارة الداخلية من أعلى الصفحة الرئيسية، من خانة “تسجيل دخول”

وبعدها اختيار "إنشاء حساب جديد"، ومن ثم إدخال البيانات الشخصية الصحيحة، والرقم القومي للاستفادة بالخدمات المقدمة.

ثم اختار خدمة استخراج تصريح العمل وادخل بياناتك بدقة 

قم تحديد طريقة دفع الرسوم، إن وجدت وتحديد ميعاد الاستلام المناسب.

ويمكن من قائمة الخدمات اختيار تجديد تصاريح العمل، واستخراج بدل فاقد، والحصول على مخالصة، من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

استخراج تصريح عمل مستعجل

لمن يحتاج إلى استخراج التصريح أو تجديده بطريقة سريعة، استحدثت الوزارة خدمة "VIP إكسبريس" في المقر الرئيسي وبعض الأقسام، والتي تتيح استلام التصريح في مدة لا تتجاوز 30 إلى 60 دقيقة مقابل رسوم اختيارية محددة

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استخراج تصريح العمل أونلاين.. الرابط والأوراق المطلوبة

استخراج تصريح العمل
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استخراج تصريح العمل

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