الرئيس السيسي: المدارس والجامعات ضمن خطط الدولة لتعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن خطط الدولة للتعامل مع الأزمات والكوارث تشمل مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها المدارس والجامعات والتجمعات السكنية، بما يضمن حماية المواطنين وتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة.

افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية

وأوضح الرئيس، خلال احتفالية افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية، أن الدولة وضعت سيناريوهات متكاملة للتعامل مع مختلف المواقف الطارئة، مع توفير الإمكانات اللازمة والتنسيق بين جميع الجهات المختصة لضمان سرعة الاستجابة.

وأشار إلى أن تطوير منظومة إدارة الأزمات يأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء مؤسسات قوية وقادرة على حماية المواطنين والحفاظ على استقرار الوطن في مواجهة أي تحديات مستقبلية.