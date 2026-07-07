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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل في دعوى ولي أمر ضد مدرسة خاصة بقنا لرفض قيد طفلته بـKG1

مجلس الدولة
مجلس الدولة
إسلام دياب

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في قنا، تحديد جلسة 15 يوليو 2026، لنظر الشق المستعجل في الدعوى رقم 7083 لسنة 34 ق، والمقامة من ولي أمر طفلة ضد إحدى المدارس الخاصة بمحافظة قنا، طعنًا على قرار رفض قيدها بمرحلة KG1 للعام الدراسي 2026/ 2027.

وكان ولي الأمر، عن طريق وكيله القانوني، قد أقام الدعوى مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري الصادر عن إدارة المدرسة، والذي تضمن الامتناع عن تصعيد ابنته إلى مرحلة رياض الأطفال الأولى، رغم التحاقها بمرحلة Pre-KG وتحقيقها تقييمات مرتفعة، إلى جانب سداده مقدم المصروفات الدراسية.

واختصمت الدعوى عددًا من الجهات المعنية، من بينها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس وحدة المدارس الخاصة بالوزارة، والجهات المختصة بالإشراف على المدرسة، ومدير المدرسة.

وأشار مقيم الدعوى إلى أن الطفلة حصلت، وفقًا للتقارير الرسمية الصادرة عن المدرسة، على أعلى التقييمات في الجوانب الأكاديمية والسلوكية، بما يؤكد أحقيتها في الانتقال إلى مرحلة KG1، معتبرًا أن قرار رفض قيدها استند إلى أسباب لا تتفق مع ما ورد في تلك التقارير

كما أوضح أن المدرسة استوفت مقدم المصروفات الدراسية الخاص بالعام الجديد قبل إعلانها تطبيق اختبارات قبول للتصعيد، وهو ما اعتبره دليلًا على استقرار المركز القانوني للطفلة وقبولها مبدئيًا للعام الدراسي التالي.

طالب في ختام دعواه بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه بصورة مستعجلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إعادة قيد الطفلة وتمكينها من الانتظام بالدراسة، إلى جانب إلغاء القرار نهائيًا وإلزام الجهات المختصة بالمصروفات.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة ولي أمر طفلة المدارس الخاصة مرحلة KG1

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