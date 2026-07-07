محافظ أسوان يتابع ميدانياً تطبيق منظومة تشغيل مركبات التوك توك الجديدة

تابع المحافظ الموقف المرورى لعدد من مركبات التوك توك بمحيط طريق السادات ، وعدد من الشوارع والمناطق السكنية للإطمئنان على مدى الإلتزام بالإجراءات المنظمة وإستكمال أعمال الترخيص وتركيب الكود التعريفى .

يأتي ذلك في ضوء المتابعة الميدانية المستمرة للمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان للتطبيق الفعلى للإجراءات المنظمة لمنظومة تشغيل مركبات التوك توك الجديدة ، وحرص المحافظة على تحقيق الإنضباط داخل الشارع الأسوانى .

متابعة ميدانية وضبط المخالفات

ووجه المهندس عمرو لاشين مسئولى إدارة المرور بمواصلة تكثيف الحملات الميدانية بمختلف المراكز والمدن لضبط مركبات التوك توك غير المرخصة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها ، مع الإستمرار فى توعية أصحاب وسائقى المركبات بأهمية سرعة إنهاء إجراءات الترخيص وتركيب الكود التعريفى (الإستيكر) بإعتباره الوسيلة المعتمدة لإثبات قانونية المركبة ، وضمان إستمرار تشغيلها بصورة قانونية وآمنة .

تيسيرات فى إجراءات الترخيص



وفى رسالة طمأنة لأصحاب وسائقى مركبات التوك توك ، أوضح محافظ أسوان ، بحضور مسئولى إدارة المرور ، أن إجراءات الترخيص تتم بسهولة ويسر ، ولا تستغرق سوى ساعات معدودة، وبمصروفات إدارية محدودة ، ليتم عقب إستكمالها منح المركبة الكود التعريفى (الإستيكر)، بما يتيح لها العمل بصورة قانونية والإستفادة من جميع المزايا التى توفرها المنظومة الجديدة .

إشادة بوعى المواطنين

وأشاد المهندس عمرو لاشين بوعى المواطنين وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية ، وإدراكهم لأهمية الإلتزام بالإجراءات المنظمة لمنظومة تشغيل مركبات التوك توك، مؤكداً أن المشاركة الإيجابية من أصحاب المركبات تمثل ركيزة أساسية لإنجاح المنظومة الجديدة بما يسهم فى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ، والحد من العشوائية، وتحسين مستوى الخدمات ، وإضفاء المظهر الحضارى اللائق لزهرة الجنوب.



تواصل محافظة أسوان المتابعة الميدانية لمنظومة تشغيل مركبات التوك توك الجديدة، بالتوازى مع تكثيف الحملات المرورية والتوعوية لضبط المركبات غير المرخصة، وتيسير إجراءات الترخيص وتركيب الأكواد التعريفية ، حيث يأتى فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040، الرامية إلى تحقيق بيئة مرورية آمنة ومستقرة ، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وترسيخ مبادئ الإنضباط والإلتزام بالقانون بما يحقق الصالح العام .