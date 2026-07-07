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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

«الصرمباء» تتصدر موائد البحر الأحمر.. إقبال متزايد على الوجبة البحرية الشعبية في أسواق الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

داخل أروقة سوق السمك بمدينة الغردقة، يلفت أحد الكائنات البحرية الأنظار قبل غيره، حيث تتزايد معدلات الإقبال على شراء "الصرمباء"، التي تحولت إلى واحدة من أشهر الأكلات البحرية التي يفضلها أهالي البحر الأحمر وزوار المحافظة، لما تتمتع به من قيمة غذائية مرتفعة وسعر مناسب يناسب مختلف الفئات.

اشهر الاصناف

ويؤكد عدد من تجار الأسماك أن الصرمباء أصبحت من الأصناف التي تشهد طلبًا مستمرًا، خاصة خلال فصل الصيف مع توافد المصطافين والسائحين إلى مدن البحر الأحمر، إذ يبحث الكثيرون عن تجربة المأكولات البحرية المحلية التي تشتهر بها المنطقة.

طلب متزايد داخل سوق الغردقة

وقال بركات القاضي، مدير مجمع أسواق الغردقة، إن الصرمباء تتوافر بشكل مستمر داخل سوق السمك، ويتم بيعها بالقطعة، موضحًا أن متوسط سعر القطعة يبلغ نحو 50 جنيهًا، مع اختلاف الحجم ووفرة المعروض.

وأضاف أن الإقبال على شرائها يشهد ارتفاعًا ملحوظًا يوميًا، سواء من سكان المحافظة أو الزائرين، نظرًا لما تتميز به من مذاق مختلف وفوائد غذائية جعلتها من أكثر المأكولات البحرية رواجًا داخل السوق.

أكثر من طريقة لإعدادها

ويشير أبو علي حمود، أحد بائعي الأسماك بالغردقة، إلى أن الصرمباء تعد من الأكلات التراثية المعروفة في مدن البحر الأحمر، وتدخل في إعداد العديد من الوصفات التي يفضلها عشاق المأكولات البحرية.

وأوضح أن البعض يفضل طهيها مسلوقة مع التوابل لإعداد شوربة بحرية غنية، بينما يفضل آخرون إعدادها في الفرن أو داخل الطواجن مع الطماطم والخضروات، وهو ما يمنحها مذاقًا مميزًا يجعلها حاضرة على موائد الكثير من الأسر.

وأضاف أن الصرمباء تتميز بأنها وجبة خفيفة وسهلة الهضم، إلى جانب تكلفتها الاقتصادية مقارنة ببعض أنواع المأكولات البحرية الأخرى.

قيمة غذائية مرتفعة

من جانبه، أوضح أحمد شوقي، خبير التغذية بالبحر الأحمر، أن الصرمباء تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وفي مقدمتها البروتين عالي الجودة، بالإضافة إلى المعادن والفسفور.

وأشار إلى أنها تعد مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة، كما تحتوي على أحماض "أوميجا 3" الدهنية التي تسهم في دعم صحة القلب والمساعدة في الحفاظ على توازن مستويات الكوليسترول، فضلًا عن دورها في تعزيز كفاءة الجهاز المناعي.

وأضاف أن إدراجها ضمن النظام الغذائي بصورة معتدلة يمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية، خاصة مع طرق الطهي الصحية التي تحافظ على قيمتها الغذائية.

وجبة بحرية تحافظ على مكانتها

ورغم تنوع الأصناف البحرية المعروضة داخل أسواق الغردقة، لا تزال الصرمباء تحافظ على مكانتها بين الأكلات الأكثر طلبًا، باعتبارها جزءًا من الموروث الغذائي لأهالي البحر الأحمر، الذين توارثوا طرق إعدادها عبر الأجيال.

ومع استمرار الإقبال عليها من المواطنين والسائحين، تظل الصرمباء واحدة من أبرز الأكلات التي تعكس خصوصية المطبخ الساحلي في البحر الأحمر، وتجمع بين المذاق المميز والفائدة الغذائية والسعر المناسب.

البحر الأحمر الغردقة مدينة الغردقة الصرباء

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